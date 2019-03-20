شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للإنسولين..الدكتور أحمد السبكى هيقولك إزاى تتخلص من السكر بـ "تحويل مسار المعدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مرض السكر، من أشهر وأكثر الأمراض المزمنة التى تصيب الإنسان فى العصر الحديث، وينتج بسبب عدم قدرة الجسم على انتاج أو استخدام الانسولين وهو هرمون يسمح للجسم بتحويل الجلكوز أو السكر إلى طاقة، ويكون عقار الأنسولين أحد أبرز وأهم خيارات العلاج لمرضى السكر للحفاظ على مستوى السكر لديهم وضمان عدم حدوث مضاعفات خطيرة.

مؤخرًا كشفت دراسات طبية حديثة عن وجود علاقة بين مرض السكر، وجراحات السمنة، التى يمكن أن يكون لها دور كبير فى القضاء على مرض السكر، وهو ما أكده الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، قائلاً:" مرض السكر له الكثير من مضاعفات الخطيرة على صحة الإنسان مثل أمراض القلب والشرايين، والقدم السكرى والتهاب المفاصل وغيرها من المضاعفات، ويمكن القضاء عليه من خلال التحويل المصغر للمعدة بالمنظار و كذلك القضاء علي هذه المضاعفات.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، لـ ”الخليج 365”، أن التحويل المصغر للمعدة بالمنظار تعالج وتقضى على مرض السكر فى معظم الحالات بنسبة 100% للنوع الثانى وبنسبة تقترب من 70% فى الحالات المتأخرة على أقل تقدير.

وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى أن مرض السكر ينقسم لنوعين الأول يكون فى الفترة العمرية قبل سن 25 عامًا، ويكون فيه البنكرياس لا يعمل تماما ، ولا يصلح فيه العملية إذا كان الوزن طبيعى، مؤكدًا أن عملية تحويل مسار المعدة بالمنظار، لعلاج السكر تصلح أكثر فى النوع الثانى من مرض السكر وهو الأكثر شيوعًا، حيث يصيب الإنسان فى منتصف العمر و يكون فيه البنكرياس يعمل بدرجة جيدة.

وحول علاقة عملية تحويل مسار المعدة بالمنظار بمرض السكر،يوضح الدكتور أحمد السبكى، أن الأطباء اكتشفوا مجموعة من الهرمونات تتسبب فى قلة حرق الجسم للطعام وتؤثر على نشاط البنكرياس، وبالتالى عزل هذا الجزء من المعدة يترتب عليه تحسين قدرة البنكرياس على العمل.

وأشار الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، إلى أن عملية التحويل المصغر للمعدة بالمنظار، يتم إجرائها على من خلال عزل الجزء الضار من المعدة الذى يحتوى على هرمون الجوع، وهرمونات أخرى تؤثر على نشاط البنكرياس وعمله، وتوصيل الجزء الآخر بالأمعاء.

واختتم الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، بالتأكيد على أن حجم الجزء المعزول عن المعدة يتوقف على حسب وزن المريض، قائلاً:"إذا كان وزن المريض غير زائد بشكل كبير عن المعدل الطبيعى، فيتم عزل الجزء الضار من المعدة فقط ولا يتم تصغيرها بشكل كبير لأن وزن المريض جيد، أما إذا كان المريض يعانى من السمنة فيتم تصغير المعدة بالشكل الذى يناسب وزنه وطبيعة حالته، مع الأخذ فى الاعتبار أن القرار هنا يعتمد على مهارة الطبيب وحرفيته".



انفو جراف يوضح للدكتورة أحمد السبكى يوضح خطورة مرض السكر

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال السمنة والتجميل يمكنك الإطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد السبكى عبر "فيس بوك"

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

Advertisements

https://www.facebook.com/elsobkybeautyclinic/

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]