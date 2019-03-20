شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأشخاص الذين يعيشون حياة منظمة أقل عرضة للإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا أن الأشخاص الأكثر تنظيماً يكونون أقل عرضة للإصابة بالخرف.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تصنيف ما يقرب من 900 شخص تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق من حيث التحكم في النفس والتنظيم الجيد، ثم تم رصدهم لمدة ثماني سنوات.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في دورية علم الأورام العصبية الوراثية أن الأشخاص الذين تم تصنيفهم أكثر تنظيماً في البداية كانوا أقل عرضة بنسبة 20% لتشخيص الخرف خلال تلك الفترة.

وأشار الباحثون إلى أن إحدى النظريات هي أن الأشخاص المنظمين لديهم احتياطيات ذهنية أكبر بما فى ذلك قدرة الدماغ على تكوين روابط جديدة.

وقال الباحثون من جامعة كاليفورنيا إن الكشف عن الإنتظام فى الأعمال قد يساعد في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الخرف من كبار السن.

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وجدير بالذكر أن فريق من قسم الطب النفسي وقسم الكيمياء الحيوية في كلية يونغ لو لين للطب بجامعة سنغافورة الوطنية (NUS) اكتشف أن كبار السن الذين يستهلكون أكثر من جزأين من المشروم أسبوعيًا "150جرام" قد يكونون أقل عرضة للضعف الإدراكي بمعدل 50%.

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