لماذا يحدث الانتصاب اثناء النوم

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تعمل الهرمونات والأعصاب والأوعية الدموية والعضلات معًا لتكوين انتصاب القضيب . هذه تحدث طوال حياة الذكور ، حتى أثناء الطفولة والمراهقة . يُعتبر Nocturnal penile tumescence هو الاسم الطبي للانتصاب الليلي بين الرجال . يفيد المعهد القومي للصحة أن هذا الأمر يحدث عادة ثلاث إلى خمس مرات طوال الليل وهو شائع إلى حد ما بين الذكور . إن Nocturnal penile tumescence هو حالة يواصل فيها الأطباء التنظير وتكوين آراء حوله لأنه لم يتم فهمه بشكل كامل حتى الآن .

تعريف ما هو الانتصاب اثناء النوم

في المتوسط ، يصاب الرجل السليم بثلاثة إلى خمسة انتصاب أثناء نوم الليل الكامل ، مع استمرار كل الانتصاب حوالي من 25 إلى 35 دقيقة . من الشائع أن يستيقظ الرجال مع الانتصاب ، وقد يحدث هذا الانتصاب في اخر ساعات الليل هذا في الواقع هو الوقت الأخير في سلسلة الانتصاب الليلي . سبب الانتصاب الليلي ليس مفهوما تماما لكن الدراسات تشير إلى أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمرحلة النوم المعروفة باسم نوم حركة العين السريعة (REM) . يحدث هذا عندما يكون الحلم أكثر اثارة . وأيا كان السبب ، يوافق معظم الأطباء على أن الانتصاب الليلي يعد علامة على أن كل شيء في حالة صحية جيدة .

الأسباب التي بسببها يحدث الانتصاب أثناء النوم

الخيالات والأحلام اثناء النوم

من بين الأسباب الكثيرة المحتملة للانتصاب الليلي ، الأحلام الجنسية . وبالتالي ، تحسبا لممارسة الجنس في عالم الأحلام ، يصبح القضيب منتصبًا . الحلم أو التخيل يسبب الانتصاب الليلي الذي يخلق قذف السائل المنوي . وفقا للمعهد الوطني للصحة ، يحدث هذا عادة أثناء مرحلة النوم العميق أو من خلال حركة العين السريعة أثناء النوم .

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التحكم في المثانة

سبب آخر لحدوث الانتصاب الليلي هو أن فشل التحكم في المثانة يسهم في التسبب في انتصاب القضيب . يُعتقد أنه عندما تتضخم المثانة إلى الذروة أثناء النوم ، يملأ البول القضيب أيضًا . وبالتالي ، فإن البول يجعل القضيب منتصبًا . أثناء النوم ، يعتقد أن الرجال لا يملكون أي سيطرة على أجسادهم . يتم فقد التحكم البدني والهرموني الذي يفشل في النهاية في التحكم في وظائف الانتصاب .

إفراز الجسم أكسيد النيتروز

قد تتضخم الأوعية الدموية عند إطلاق أكسيد النيتروز ، وفقًا لما يقوله المركز الوطني لأمراض الكلى وأمراض المسالك البولية . وهذا يسمح لتدفق الدم بالوصول إلى أنسجة القضيب والتسبب في وجود الانتصاب . يتم إنتاج أكسيد النيتروز بشكل طبيعي في مناطق مختلفة من الجسم البشري . إنه يخدم دور إنتاجي مهم في جدران الشرايين . وهذا يؤدي إلى مساعدة النوم والاسترخاء وفي بعض الحالات يساعد على الأنتصاب لدى الرجال .

تنفس الأوكسجين أثناء النوم

أنسجة الجسم تتطلب الأكسجين من أجل البقاء . الأنسجة القضيبية تتلقى كميات كبيرة من الأكسجين عندما يصبح القضيب منتصب . وفقًا لجامعة ماريلاند ، يعد الدم الغني بالأكسجين مكونًا مهمًا لصحة الانتصاب . أثناء الليل ، تتسبب الأنسجة المؤكسجة في تضخم القضيب ولمتلائه بالدم .

الاختبار الذي قد يقوم به بعض الرجال للانتصاب أثناء النوم

يتضمن اختبار أنسجة القضيب الليلي وضع عدة أشرطة حول القضيب ، متصلة بجهاز مثل جهاز Rigiscan ، وتوجيه الرجل لارتداء التجميع لمدة ليلتين أو 3 ليال متتالية . في حالة حدوث الانتصاب ، وهو أمر متوقع خلال نوم حركة العين السريعة ، يتم قياس قوتها ومدتها على الرسم البياني . الانتصاب الليلي غير الكافي أو الغائب يشير إلى خلل وظيفي عضوي ، في حين أن النتيجة الطبيعية تشير إلى وجود احتمال كبير للإصابة بأمراض نفسية المنشأ .