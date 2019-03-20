معلومات هامة عن ” شريحة منع الحمل “

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تمثل شريحة منع الحمل خيار طويل الأمد لتحديد النسل للنساء ، وهي عبارة عن أنبوب بلاستيكي مرن بحجم عود الثقاب يوضع تحت جلد الذراع العلوي ، وهو يطلق جرعة منخفضة وثابتة من هرمون التستسترون لتثخن مخاط عنق الرحم وتخفف بطانة الرحم ، كما أنه عادةً ما تعمل شريحة منع الحمل على تثبيط التبويض كذلك .
مزايا شريحة منع الحمل
تقدم شرائح منع الحمل وسائل منع الحمل الفعالة وطويلة الأجل ، من بين الفوائد المختلفة لغرس شريحة منع الحمل :
– يمكن إزالتها في أي وقت ، تليها عودة سريعة للخصوبة .
– تلغي الحاجة إلى مقاطعة الجنس لمنع الحمل .
– لا تحتوي على هرمون الاستروجين .
حالات لا تستخدم معها شريحة منع الحمل
إن غرس شريحة منع الحمل ليس مناسبا لكافة النساء ، قد يمنع الطبيب المرأة من استخدام تلك الوسيلة في الحالات الآتية :
– الإصابة بالحساسية في أي جزء من الذراع .
– إذا أصيبت بجلطات دموية خطيرة أو بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .
– إذا كان لديها أورام الكبد أو أمراض الكبد .
– الإصابة أو الإشتباه بوجود سرطان الثدي أو تاريخ من الإصابة بسرطان الثدي .
– إذا كان لديها تشخيص غير طبيعي للنزيف .
على الرغم من أنه يوجد تحذيرات من استخدام كبسولة النكسبلانون ” شريحة منع الحمل ” من قبل النساء اللائي لديهن تاريخ من جلطات الدم ، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت تؤثر على خطر تجلط الدم ، حيث يأتي التحذير من دراسات حبوب منع الحمل المركبة التي تحتوي على نفس البروجستين المستخدم في شريحة منع الحمل .
يفضل التحدث إلى الطبيب إذا كان لديك أي عوامل خطر لتجلط الدم ، بما في ذلك تاريخ جلطات الدم في ساقيك أو تشخيص مسبق لتجلط الدم في رئتيك ” الانصمام الرئوي ” ، بالإضافة إلى ذلك أخبري طبيبك إذا كان لديك تاريخ من :
– رد فعل تحسسي للتخدير أو المطهرات .
– اكتئاب .
– داء السكري .
– أمراض المرارة .
– ضغط دم مرتفع .
– ارتفاع الكوليسترول في الدم أو ارتفاع الدهون الثلاثية .
– نوبات الصرع .
عوامل تقلل من فعالية شريحة منع الحمل
– لا تفقد شريحة منع الحمل فعاليتها مع النساء ذوات الوزن الزائد ، ومع ذلك فمن المحتمل أن الجهاز قد لا يكون فعالًا عند النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم (BMI) الأعلى من 30 .
– بعض الأدوية والمنتجات العشبية قد تقلل من مستويات البروجستين في دمك ، مما قد يقلل من فعالية شريحة منع الحمل ، تشمل الأدوية المعروفة بالتفاعل مع شريحة منع الحمل بعض أدوية الأزمات وبعض المهدئات وبعض أدوية فيروس العوز المناعي البشري وكذلك نبتة عشبة سانت جون ، تحدثي مع طبيبك حول خيارات منع الحمل لديك إذا كنت تتناولين أيًا من هذه الأدوية .
الآثار الجانبية المرتبطة بشريحة منع الحمل
– آلام في البطن أو الظهر .
– زيادة خطر الخراجات المبيضية غير السرطانية .
– التغييرات في أنماط النزيف المهبلي ، بما في ذلك عدم وجود الحيض (انقطاع الطمث) .
– انخفاض الدافع الجنسي .
– دوخة .
– الصداع .
– مقاومة انسولين خفيفة .
– تقلب المزاج والاكتئاب .
– الغثيان أو اضطراب المعدة .
– التفاعل المحتمل مع الأدوية الأخرى .
– التهاب الثدي .
– التهاب المهبل أو الجفاف .
– زيادة الوزن .
متى يجب استشارة الطبيب
يجب التواصل مع الطبيب على الفور إذا حدثت الحالات الآتية :
– كتل الثدي .
– نزيف مهبلي شديد وطويل الأمد .
– علامات أو أعراض جلطة دموية في ساقك ، مثل الألم المستمر والتورم في ربلة الساق .
– علامات أو أعراض اليرقان ، مثل اصفرار الجلد أو بياض العينين .
– علامات أو أعراض العدوى في مكان إدراج الشريحة ، مثل الاحمرار أو التورم أو التفريغ .
– علامات أو أعراض الحمل في أي وقت بعد غرس شريحة منع الحمل .
متى يجب إزالة شريحة منع الحمل
يمكن أن تمنع تلك الشريحة الحمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، ويجب إزالتها واستبدالها في فترة الثلاث سنوات لمواصلة تقديم الحماية من الحمل غير المقصود ، قد يوصي الطبيب بإزالة شريحة منع الحمل في وقت مبكر إذا أصيبت المرأة بالحالات الآتية :
– الصداع النصفي مع هالة .
– أمراض القلب أو السكتة الدماغية .
– ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط .
– اليرقان .
– الاكتئاب الجسيم .
ولإزالة الجهاز سيقوم الطبيب بحقن المرأة بمخدر موضعي في أسفل الذراع ، بعد ذلك سيقوم بعمل شق صغير في الجلد ويدفع الشريحة نحو الشق حتى يصبح الطرف مرئيًا ويمكن التقاطه بالملقط ، وسيقوم الطبيب بعد ذلك بسحب الشريحة وإغلاق الفتحة وتطبيق ضمادة الضغط ، وعادةً ما تستغرق إزالة شريحة منع الحمل أقل من خمس دقائق .
ويمكن للمرأة أن تزرع جهاز جديد إذا أرادت ذلك بمجرد إزالة الجهاز الأصلي ، ويجب أن تكون مستعدة أيضًا لاستخدام نوع آخر من وسائل منع الحمل على الفور إذا لم يتم تركيب جهاز جديد .
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