انت الان تتابع موضوع معلومات هامة عن ” شريحة منع الحمل “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تمثل شريحة منع الحمل خيار طويل الأمد لتحديد النسل للنساء ، وهي عبارة عن أنبوب بلاستيكي مرن بحجم عود الثقاب يوضع تحت جلد الذراع العلوي ، وهو يطلق جرعة منخفضة وثابتة من هرمون التستسترون لتثخن مخاط عنق الرحم وتخفف بطانة الرحم ، كما أنه عادةً ما تعمل شريحة منع الحمل على تثبيط التبويض كذلك .

مزايا شريحة منع الحمل

تقدم شرائح منع الحمل وسائل منع الحمل الفعالة وطويلة الأجل ، من بين الفوائد المختلفة لغرس شريحة منع الحمل :

– يمكن إزالتها في أي وقت ، تليها عودة سريعة للخصوبة .

– تلغي الحاجة إلى مقاطعة الجنس لمنع الحمل .

– لا تحتوي على هرمون الاستروجين .

حالات لا تستخدم معها شريحة منع الحمل

إن غرس شريحة منع الحمل ليس مناسبا لكافة النساء ، قد يمنع الطبيب المرأة من استخدام تلك الوسيلة في الحالات الآتية :

– الإصابة بالحساسية في أي جزء من الذراع .

– إذا أصيبت بجلطات دموية خطيرة أو بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .

– إذا كان لديها أورام الكبد أو أمراض الكبد .

– الإصابة أو الإشتباه بوجود سرطان الثدي أو تاريخ من الإصابة بسرطان الثدي .

– إذا كان لديها تشخيص غير طبيعي للنزيف .

على الرغم من أنه يوجد تحذيرات من استخدام كبسولة النكسبلانون ” شريحة منع الحمل ” من قبل النساء اللائي لديهن تاريخ من جلطات الدم ، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت تؤثر على خطر تجلط الدم ، حيث يأتي التحذير من دراسات حبوب منع الحمل المركبة التي تحتوي على نفس البروجستين المستخدم في شريحة منع الحمل .

يفضل التحدث إلى الطبيب إذا كان لديك أي عوامل خطر لتجلط الدم ، بما في ذلك تاريخ جلطات الدم في ساقيك أو تشخيص مسبق لتجلط الدم في رئتيك ” الانصمام الرئوي ” ، بالإضافة إلى ذلك أخبري طبيبك إذا كان لديك تاريخ من :

– رد فعل تحسسي للتخدير أو المطهرات .

– اكتئاب .

– داء السكري .

– أمراض المرارة .

– ضغط دم مرتفع .

– ارتفاع الكوليسترول في الدم أو ارتفاع الدهون الثلاثية .

– نوبات الصرع .

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عوامل تقلل من فعالية شريحة منع الحمل

– لا تفقد شريحة منع الحمل فعاليتها مع النساء ذوات الوزن الزائد ، ومع ذلك فمن المحتمل أن الجهاز قد لا يكون فعالًا عند النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم (BMI) الأعلى من 30 .

– بعض الأدوية والمنتجات العشبية قد تقلل من مستويات البروجستين في دمك ، مما قد يقلل من فعالية شريحة منع الحمل ، تشمل الأدوية المعروفة بالتفاعل مع شريحة منع الحمل بعض أدوية الأزمات وبعض المهدئات وبعض أدوية فيروس العوز المناعي البشري وكذلك نبتة عشبة سانت جون ، تحدثي مع طبيبك حول خيارات منع الحمل لديك إذا كنت تتناولين أيًا من هذه الأدوية .

الآثار الجانبية المرتبطة بشريحة منع الحمل

– آلام في البطن أو الظهر .

– زيادة خطر الخراجات المبيضية غير السرطانية .

– التغييرات في أنماط النزيف المهبلي ، بما في ذلك عدم وجود الحيض (انقطاع الطمث) .

– انخفاض الدافع الجنسي .

– دوخة .

– الصداع .

– مقاومة انسولين خفيفة .

– تقلب المزاج والاكتئاب .

– الغثيان أو اضطراب المعدة .

– التفاعل المحتمل مع الأدوية الأخرى .

– التهاب الثدي .

– التهاب المهبل أو الجفاف .

– زيادة الوزن .

متى يجب استشارة الطبيب

يجب التواصل مع الطبيب على الفور إذا حدثت الحالات الآتية :

– كتل الثدي .

– نزيف مهبلي شديد وطويل الأمد .

– علامات أو أعراض جلطة دموية في ساقك ، مثل الألم المستمر والتورم في ربلة الساق .

– علامات أو أعراض اليرقان ، مثل اصفرار الجلد أو بياض العينين .

– علامات أو أعراض العدوى في مكان إدراج الشريحة ، مثل الاحمرار أو التورم أو التفريغ .

– علامات أو أعراض الحمل في أي وقت بعد غرس شريحة منع الحمل .

متى يجب إزالة شريحة منع الحمل

يمكن أن تمنع تلك الشريحة الحمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، ويجب إزالتها واستبدالها في فترة الثلاث سنوات لمواصلة تقديم الحماية من الحمل غير المقصود ، قد يوصي الطبيب بإزالة شريحة منع الحمل في وقت مبكر إذا أصيبت المرأة بالحالات الآتية :

– الصداع النصفي مع هالة .

– أمراض القلب أو السكتة الدماغية .

– ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط .

– اليرقان .

– الاكتئاب الجسيم .

ولإزالة الجهاز سيقوم الطبيب بحقن المرأة بمخدر موضعي في أسفل الذراع ، بعد ذلك سيقوم بعمل شق صغير في الجلد ويدفع الشريحة نحو الشق حتى يصبح الطرف مرئيًا ويمكن التقاطه بالملقط ، وسيقوم الطبيب بعد ذلك بسحب الشريحة وإغلاق الفتحة وتطبيق ضمادة الضغط ، وعادةً ما تستغرق إزالة شريحة منع الحمل أقل من خمس دقائق .

ويمكن للمرأة أن تزرع جهاز جديد إذا أرادت ذلك بمجرد إزالة الجهاز الأصلي ، ويجب أن تكون مستعدة أيضًا لاستخدام نوع آخر من وسائل منع الحمل على الفور إذا لم يتم تركيب جهاز جديد .