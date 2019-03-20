دراسة تحذر: الوجبات السريعة تجعلك عرضة للاكتئاب

توصلت دراسة قامت بها جامعة ديكين الأسترالية مع الجمعية الدولية للطب النفسي الغذائي أن الطعام الذي نتناوله يؤثر على صحتنا العقلية.

ووفقا لنتائج الدراسة، التى نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن تناول الوجبات السريعة يزيد من الاضطرابات النفسية مثل القلق والذعر والاكتئاب، فيما ذكرت الدراسة أن الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وضبط النوم يحسن الصحة العقلية بشكل ملحوظ.

ووجدت الدراسة أن الذين يتناولون الخضراوات والفواكه والأسماك في وجباتهم الغذائية، مع كميات معتدلة من اللحوم الحمراء، يكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب أو القلق عن أولئك الذين يتناولون الوجبات السريعة والبيتزا والبرجر والمشروبات المحلاة.



Advertisements

وأوضحت "جارديان" أن ٦٧ شخصًا ممن عانوا من اكتئاب معتدل أو شديد قد شاركوا في الدراسة، وطلب من نصفهم فقط اتباع أنظمة غذائية صحية، وبعد ١٢ أسبوعًا شعر ثلث الذين التزموا بالنظام الغذائي بالتعافي من الاكتئاب، وأشارت الدراسة إلى أن النجاح لم يكن ناجماً عما يسمى "الأكل النظيف" أو تناول أنواع معينة من الطعام، ولكن من اتباع النصائح السليمة لنظام غذائي صحي، ووجدت الدراسة أن اتباع نظام غذائي صحي بسيط يؤدي إلى خفض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة ٣٠٪.



ولفتت "جارديان" إلى أن جامعة ديكين الأسترالية أجرت الدراسة ذاتها في عام ٢٠١٥ على ٢٥٠ من كبار السن الأستراليين، ووجد العلماء أنه كلما كانت وجبات المبحوثين الغذائية ليست صحية، كان حجم منطقة الدماغ المرتبطة بالعواطف والصحة العقلية لديهم أصغر، وتم التوصل لنفس النتيجة عندما أجريت دراسة مماثلة في هولندا على ٤ آلاف شخص من كبار السن.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النظام الغذائي الصحي قد يختلف من بلد إلى آخر، لكن الأبحاث أظهرت أنه بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، فإن الأكل الأقرب إلى النظام الصحي هو الطعام الغني بالنباتات والأسماك والحبوب، مع كميات قليلة من اللحوم والأطعمة عالية السعرات، وذلك للتقليل من فرص التعرض للاكتئاب.