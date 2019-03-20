نور محمد خالد تؤكد أنها تحلم بتقديم رسالة للعالم بلوحاتها

أكدت الفنانة التشكيلية المصرية نور محمد خالد أنها تحلم بتقديم رسالة للعالم بلوحاتها موضحة أنها دائما تبحث عن تقديم فن غير مباشر للمتلقي وتجعله يفكر في المعنى المقصود منها.

وأشارت نور في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" إلى أنها تدرس الفن في كلية التربية الفنية وعشقت هذه الكلية سواء الشق العملي أو النظري، مؤكدة أنها دائما تبحث عن الجديد مشيرة أنها تعضق الرسم الفرعوني الذي تميز به المصريين القدماء، مؤكدة أنها تلقت تشجيعا من عائلتها لممارسة الفن التي تهواه منذ صغرها.

وتحدثت نور عن أحلامها، وقالت، "إنها تحلم بالسفر إلى روما لرؤية أحدث ما وصل له الفن"، وحول تواصلها مع رجل الشارع، أكدت أنها تجد تعاون كبير عندما تنزل إلى الشارع وتبدأ بالرسم وتجد تشجيعا من عامة الناس، مضيفة أن المصريين يحبون الفن بكل أنواعه ومنها فن الرسم.

وقالت الفنانة التشكيلية "إن مثلها الأعلى هو ليوناردو دافنشي لأنه يعتبر رائد الفن الحديث في إيطاليا"، موضحة أنها تتمنى تجميل شوارع مصر كلها برسومات مبهجة، موضحة أن مصر تمتلك قدرًا كبيرًا من الفنانيين التشكيلين وأن هناك بالفعل مجموعة من الطلبة تنفذ مناظر جماليه في بعض ميادين محافظة القاهرة وتتمنى تعميم هذه الفكرة فالعين دائما تبحث عن كل جميل وجديد، وعن لوحتها التي أشتركت بها في ملتقى الفنون التشكيلية قالت أنها قدمت لوحه رحل لديه أجنحه زرقاء وتعبر عن الأمل داخل الأنسان، وهي سعيدة بهذه اللوحه كثيرًا، وتتمنى أن تقدم دائما معاني عميقة في لوحاتها المقبلة.

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