4 أطعمة تزيد فرص الإصابة بالإمساك

الإمساك من الأمراض الشائعة الذي يعاني منه كثيرون، وغالبا يكون سببه عادات غذائية غير صحية، كالاعتماد على تناول أنواع معينة من الطعام تربك حركة الأمعاء.

وتزيد بعض الأطعمة من فرص الإصابة بالإمساك لما تسببه من صعوبة في الهضم أو جفاف في الجسم خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع حساسية الطعام، على عكس بعض الأطعمة الأخرى التي تعمل بمثابة ملينات طبيعية تسهل من عملية الهضم مثل التفاح والكيوي والخضروات الورقية والحمضيات وغيرها.

والإمساك هو عدم التبرز بشكل متكرر أو صعوبة إخراج البراز، وقد يستمر الأمر لعدة أسابيع أو أكثر، ويحدث الإمساك عندما تصبح حركة الأمعاء صعبة أو قليلة، ومن المعروف أن الفترة الزمنية الطبيعية بين حركات الأمعاء تختلف من شخص لآخر، فبعض الأشخاص لديهم حركات للأمعاء ثلاث مرات يومياً، وآخرون مرة أو مرتان فقط أسبوعياً، وعند مرور ثلاثة أيام بدون أي حركة للأمعاء، فإن هذا يعد وقتا طويلاً، لأنه بعد ثلاثة أيام يصبح البراز أكثر صلابة مما يصعب تمريره.



ويحذر دكتور محمد حلمي، استشاري علاج السمنة والنحافة بمصر، قراء "العين الإخبارية" من الإكثار من تناول بعض الأطعمة التي تسبب الإمساك أو تجعله أكثر سوءا ومنها:



اللحوم الحمراء





وذلك لاحتوائها على كمية قليلة من الألياف، وكمية كبيرة من الدهون، وهو ما يجعلها تستغرق وقتا أطول في عملية الهضم ومن ثم يزيد فرص الإمساك لاسيما عند الأشخاص الذين يعانون منه، وينصحهم دكتور محمد حلمي بتناول البروتينات الغنية بالألياف مثل العدس والبازيلاء.

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الموز غير الناضج





يقول دكتور محمد حلمي إن الموز غير الناضج يزيد مشكلة الإمساك على عكس الموز الناضج الذي يساعد على تجنبه، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من النشويات التي يصعب هضمها، في حين أن هذه النشويات تتحول لسكريات طبيعية عند نضج الثمرة.

الحليب ومشتقاته





يمكن أن يؤدي الحليب البقري ومشتقاته للإمساك لدى الرضع الذين يعانون من حساسية بروتين الحليب البقري والأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وينصحهم دكتور محمد حلمي باستخدام حليب الصويا كبديل أو حليب جوز الهند.

الوجبات السريعة





تحتوي الوجبات السريعة والأطعمة المقلية على نسبة كبيرة من الدهون والأملاح ونسبة قليلة من الألياف، وهو ما يصعب عملية الهضم ويزيد احتمالات الإصابة بالإمساك.

وينصح دكتور محمد حلمي من يعانون من الإمساك بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف وتجنب مشتقات الحليب وشرب كميات وفيرة من المياه بالإضافة لممارسة التمارين الرياضية وتناول الملينات.