نوع جنينك وعلاقته بزيادة الأملاح في جسمك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مارس 2019 10:35 صباحاً - ترى الجدات في المعتقدات القديمة أن زيادة الأملاح في جسم المرأة الحامل ومعاناتها منها يرتبط بالحمل بولد، وخاصة إذا صاحبها ألم في خاصرتها اليمنى على أساس أنهن يرين أن جهة اليمين هي مسكن البنين، ومن علامات الحمل بولد.

فماذا يقول العلم في هذا الخصوص؟

الدكتور مفيد الشاعر، المسالك البولية وجراحة المناظير يشير إلى ما يلي بهذا الخصوص:

في فترة الحمل تقل سرعة تخلص الجسم من الأملاح الضارة.

يرتبط ترسب الأملاح في الكلى بقلة شرب الحامل للماء.

كذلك تناولها لأطعمة صلبة وكثرة التوابل.

الخمول وقلة الحركة.

عدم تناول الخضروات والفواكه.

فما هي طرق تخلص الحامل من الأملاح الزائدة والضارة في جسمها خلال الحمل؟

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شرب لترين من الماء يومياً.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لأنه يخلص الجسم من الصوديوم الضار.

ممارسة رياضة المشي.

عدم التدخين.

تقليل البهارات والتوابل في الطعام.

تحليل نسبة اليوريك أسيد في حال استمرت الأعراض المتمثلة في آلام الخاصرة وكثرة التبول وربما الميل للغثيان والشعور بالسخونة والرعشة.