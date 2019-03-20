اسباب حصول الم في الجانب الايمن من البطن والظهر

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يشير ألم أسفل البطن والظهر إلى وجود مشكلة في الأعضاء الداخلية في المنطقة المصابة ، و ينشأ الألم عادة في العضو المسبب للمشاكل ويشع في الظهر ، و يمكن أن تثير العديد من الحالات الطبية هذا النمط من الألم ، و تشمل الأعضاء الأكثر عرضة للتورط المرارة والبنكرياس والكلى والمعدة والأمعاء الدقيقة .
ألم البطن والظهر
أمراض المرارة
– قد يشير الألم المفاجئ في الجزء العلوي الأيمن من البطن والذي يشع إلى الخلف بالقرب من شفرة الكتف الأيمن إلى وجود مشكلة في المرارة ، و يصف المغص الصفراوي ألم المرارة الذي يدوم أقل من 6 ساعات بسبب انسداد مؤقت للقناة والذي يسمح للصفراء بالتصريف من المرارة إلى الأمعاء الدقيقة ، و يشير الألم الذي يستمر لفترة أطول من 6 ساعات عادة إلى التهاب المرارة الحاد ، أو التهاب المرارة بسبب انسداد قناة التصريف بشكل مستمر .
حصى الكلى
– حصى الكلى يمكن أن تسبب الألم أثناء انتقالها عبر الجهاز البولي ، و في بعض الحالات ، قد يشير ألم أسفل البطن الأيمن إلى حالة أكثر خطورة تتطلب مساعدة طبية فورية .
التهاب الزائدة الدودية
– عندما يكون الألم خاصًا بالبطن الأيمن السفلي ، فإن التهاب الزائدة الدودية هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا ، و الملحق هو هيكل يشبه الأنبوب مرتبط بالأمعاء الكبيرة ، و يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما يصبح التهاب الزائدة الدودية ملتهبا ، و يؤدي هذا إلى حدوث ألم قصير في منتصف البطن ، و الذي ينتشر إلى أسفل البطن الأيمن حيث يصبح الألم شديدًا .
عدوى الكلى
– من الممكن إصابة كليتين أو كليتين بالبكتيريا في الجهاز البولي ، و يحدث الألم عادة في أسفل الظهر والجانب والأربية ، كما يمكن الشعور به في أسفل البطن ، و يكون الألم في كثير من الأحيان أقل حدة من حصوات الكلى ، ولكن يتطلب الأمر عناية طبية لمنع حدوث ضرر دائم ، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى ، مثل : غثيان ، و حمة ، و إسهال ، و فقدان الشهية ، و يمكن أن تكون خاطئة لالتهابات الكلى لالتهابات المسالك البولية ، مثل التهاب المثانة ، والتي لها أعراض مماثلة .
الفتق
– الفتق هو المكان الذي يدفع فيه جزء من الجسم الداخلي إلى ضعف في جدار العضلات أو الأنسجة ويسبب كتلة صغيرة ، و تحدث بشكل شائع حول منطقة البطن ، و الفتق غالبًا ما يكون غير ضار ويحدث مع عدد قليل من الأعراض الأخرى ، ومع ذلك ، يمكن للبعض أن يسبب وجع حول الورم ، والذي قد يتكثف عند توتره ، مثل عند السعال أو رفع جسم ثقيل .
متلازمة القولون العصبي
– متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة مزمنة في الجهاز الهضمي ، و السبب غير معروف ، ولا يوجد حاليًا أي علاج لـ IBS ، و يمكن أن يسبب IBS الألم في منطقة البطن إلى جانب الأعراض الأخرى ، بما في ذلك : تقلصات المعدة ، و إسهال ، و الإمساك ، و الانتفاخ ، و غاز ، و مرض التهاب الأمعاء ، و يشير مرض التهاب الأمعاء (IBD) إلى مجموعة من الحالات التي تؤثر على الجهاز الهضمي .
أسباب أقل خطورة
– هناك عدد من الحالات التي يمكن أن تسبب الألم في أسفل البطن الأيمن ، و هذا الألم يمكن أن يعني عدة أشياء مختلفة ، و غالبًا ما تكون قصيرة و لا تتطلب أي عناية طبية ، تتضمن هذه الأسباب الأقل خطورة :
عسر الهضم
– يمكن الشعور بالألم في منطقة أسفل البطن نتيجة لعسر الهضم ، والذي يمكن أن يصاحبه أعراض أخرى ، مثل حرقة المعدة وانتفاخ البطن ، و تتم إدارة عسر الهضم بسهولة باستخدام الأدوية دون وصفة طبية ، ولكنها قد تتطلب عناية طبية إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين .
الغاز المعوي
– عندما لا يتم هضم الطعام بشكل صحيح ، يمكن أن يتراكم الغاز في الأمعاء ، يمكن أن يسبب هذا الشعور بعدم الراحة والانتفاخ في منطقة البطن ، و عادةً ما تمر الأعراض في غضون ساعات ، لكن الثبات لعدة أسابيع قد يشير إلى حالة مرضية أكثر خطورة ، مثل عدم تحمل اللاكتوز .
تشنجات الحيض
يمكن للمرأة أن تعاني من آلام في البطن قبل أو أثناء الدورة ، يمكن وصف الألم بأنه ممل ومستمر ، و قد يكون مصحوبًا بأوجاع في الظهر و الساقين ومشاعر الغثيان والصداع ، و تحدث الأعراض غالبًا و تستمر لعدة أيام .
علاج ألم البطن والظهر
– يعتمد العلاج على سبب الألم ، و غالبًا ما تكون معالجة الألم خارج الجسم كافية لعلاج الأسباب الأقل خطورة للألم في أسفل البطن الأيمن ، و البعض ، مثل غاز البطن ، سوف يمر دون الحاجة للعلاج ، و يحتاج الشخص المصاب بعدوى كلوية إلى أدوية مضادة حيوي ، و قد تكون الجراحة ضرورية لبعض الأشخاص الذين يعانون من آلام شديدة في البطن .
– في حين يتطلب التهاب الزائدة الدودية إزالة الزائدة الدودية ، والمعروفة باسم استئصال الزائدة الدودية ، وغالبا ما تتطلب حصى الكلى إدارة الألم عن طريق الوريد (الرابع) في حين يمر الحجر ، و بعض الحالات التي تسبب هذا الألم ، مثل التهاب بطانة الرحم و IBD ، مزمنة ، ويمكن فقط إدارة الأعراض ، و لا يمكن لأي شخص أن يتخلص تمامًا من أي من الحالات .
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