شكرا لقرائتكم خبر عن علاج هشاشة العظام من ضمنه تناول المكسرات والألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام مرض يصاب به الكثيرون من الأشخاص، ويعد من ضمن الأمراض المزمنة التي يتعرض لها الاشخاص وخاصة كبار السن، ويصاب به الكثيرون نتيجة لسوء التغذية أو عند النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، وأيضا نتيجة لقلة نسبة الكالسيوم في الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي علاج هشاشة العظام، وذلك وفقا لموقع " everydayhealth".

علاج هشاشة العظام

أوضح التقرير، أن هناك العديد من التمارين الرياضية التي تحافظ على صحة العظام، وتساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بهشاشة العظام، كما أنها تحمي صحة العظام والمفاصل من حدوث أي مضاعفات، وتحد من الإصابة أو الشعور بالألم.

وأضاف التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بهشهة العظام، وذلك يرجع إلي تحمل الجسم نسبة عالية من الدهون التي تزيد من هذا الأمر، وعليهم ممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد لتجنب مضاعفات المرض.

وأشار التقرير، إلى أن الطعام يلعب دورا كبيرا في علاج مشكلة هشاشة العظام، ويحد من الإصابة بهذا الأمرن وذلك يرجع إلي ان الأطعمة تحمل الأشياء التي يحتاجها الجسم، كالكلسيوم وفيتامين "د"، ولذلك عليك الحفاظ علي تناول الخضروات والفواكه الغنية بذلك.

عنصر الأوميجا3 له دور كبير في علاج هشاشة العظام، ولذلك عليك تناول الأسماك الغنية بهذا العنصر الهام لصحة العظام، وأيضا عليك تناول اللحوم الحمراء الخالية من الدهون فهي تحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، هذا ما أوصي به التقرير.

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الإكثار من تناول المكسرات حيث إنها تعمل على تعزيز صحة الجسم والعضلات.

من أفضل أنواع المسليات والتي تحافظ بشكل كبير علي صحة العظام المكسرات، فهي غنية بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومرضي هشاشة العظام، ولذا عليك تناولها والإهتمام بها وأخذها بين الوجبات، ولكن دون الإسراف بها تجنبا لزيادة الوزن.

يمكنك أيضا تناول الألبان ومشتقاتها فهي تحافظ بشكل كبير علي صحتك وعلي صحة جسمك وتحد من الإصابة بمضاعفات المرض، لأنها غنية بالكالسيوم الذي يعمل علي الحفاظ بصحة العظام.

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