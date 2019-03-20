شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب هبوط السكر منها مشكلة فى انتاج الجسم للأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشير نقص السكر في الدم إلى انخفاض مستويات السكر أو الجلوكوز في الدم، كما قد يشير إلى وجود مشكلة صحية، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب هبوط السكر وأعراضه، بحسب ما ذكر موقع "Medical news today".



هبوط السكر

ما هو هبوط السكر في الدم؟

يحدث نقص السكر في الدم عندما لا يكون هناك ما يكفي من السكر في الدم، ووفقاَ للمعهد الأمريكى للسكرى وأمراض الجهاز الهضمى والكلى أن أعراض هبوط السكر تظهر عادة عندما تقل مستويات السكر في الدم عن 70 ملليجرام لكل ديسيلتر.

اسباب هبوط السكر فى الدم

يمكن أن يحدث نقص السكر في الدم لأسباب مختلفة منها:

تنظيم نسبة السكر في الدم

الجهاز الهضمي يقوم بتكسير الكربوهيدرات من الطعام، ومن الجزيئات التى يخلقها الجلوكوز الذى يعتبر المصدر الرئيسي للطاقة بجسمك، حيث يدخل الجلوكوز في مجرى الدم بعد تناول الطعام. ومع ذلك ، فإن الجلوكوز يحتاج إلى الأنسولين، وهو هرمون ينتجه البنكرياس، بمعنى، أنه حتى لو كان هناك الكثير من الجلوكوز، فإن الخلية سوف تحتاج للطاقة إذا لم يكن هناك الأنسولين.

وبعد تناول الطعام، يقوم البنكرياس تلقائيًا بإطلاق الكمية المناسبة من الأنسولين لنقل الجلوكوز في الدم إلى الخلايا، وعندما يدخل الجلوكوز إلى الخلايا، تنخفض مستويات السكر في الدم.

وأي جلوكوز إضافي يذهب إلى الكبد والعضلات في شكل جليكوجين أو جلوكوز مخزّن، يمكن للجسم استخدام هذا الجلوكوز في وقت لاحق عندما يحتاج إلى مزيد من الطاقة.

والأنسولين هو المسؤول عن إعادة مستويات السكر في الدم مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي.

وإذا انخفضت مستويات الجلوكوز لأن الفرد لم يتناول الطعام لفترة من الوقت، فإن البنكرياس يفرز الجليكوجين - وهو هرمون آخر - مما يؤدي إلى انهيار الجليكوجين المخزن في الجلوكوز.

ويقوم الجسم بعد ذلك بإطلاق الجليكوجين في مجرى الدم، مما يعيد مستويات الجلوكوز مرة أخرى.



هبوط السكر

نقص السكر في الدم والسكري

كل من النوع الأول والنوع الثانى من مرض السكري ينطوي على مشكلة في الأنسولين.

مرض السكري من النوع الأول: تلف الخلايا التي تنتج الأنسولين عادة يعني أن الجسم لا يستطيع إنتاج الأنسولين، وهو ما يسبب هبوط السكر.

مرض السكري من النوع 2: لا تستجيب خلايا الجسم للأنسولين بشكل صحيح أو قد لا يطلق البنكرياس ما يكفي من الأنسولين.

في كلا النوعين من مرض السكري، لا تحصل الخلايا على طاقة كافية.

ويحتاج الأشخاص المصابون بمرض السكري من النوع الأول وبعض المصابين بالنوع الثانى إلى تناول الأنسولين أو أدوية أخرى لخفض مستويات السكر في الدم.

وإذا كانت الجرعة مرتفعة جدًا ، فقد تنخفض مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى نقص السكر في الدم.

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يمكن أن يحدث نقص السكر في الدم أيضًا إذا كان الشخص يمارس التمارين أكثر من المعتاد أو لا يتناول ما يكفي من الطعام.

ولا يحتاج الشخص إلى زيادة جرعته حتى يكون هناك الكثير من الأنسولين في الجسم، قد يكون الأنسولين الذي تناولوه أكثر من حاجة الجسم في تلك اللحظة.

يمكن أن يؤدي كل من الأنسولين وأدوية أخرى إلى نقص السكر في الدم.

مرض الأنسولين المناعي الذاتي

سبب آخر محتمل لنقص السكر في الدم هو متلازمة المناعة الذاتية للأنسولين، وهو مرض نادر يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم الأنسولين ، ويخطئه في تناول مادة غير مرغوب فيها.



هبوط السكر

أسباب أخرى لهبوط السكر

قد يعاني الناس من نقص السكر في الدم لأسباب أخرى.

-بعض الأدوية: مثل بعض أدوية الروماتيزم أو ارتفاع ضغط الدم.

- استهلاك الكحول: شرب كميات كبيرة من الكحول يمكن أن يسبب توقف الكبد عن إطلاق الجلوكوز المخزن في مجرى الدم.

- بعض أمراض الكبد: التهاب الكبد الناجم عن المخدرات يمكن أن يؤدي إلى نقص السكر في الدم ، لأنه يؤثر على الكبد.

- اضطرابات الكلى: الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الكلى قد يواجهون مشاكل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

- عدم تناول ما يكفي من الطعام، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل، مثل مرض فقدان الشهية العصبي، من انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم.

-الصيام أو فقدان الوجبة قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

-زيادة النشاط: يمكن أن تؤدي زيادة مستويات النشاط البدني إلى خفض مستويات السكر في الدم لبعض الوقت.

-مشاكل الغدد الصماء: بعض اضطرابات الغدة الكظرية والغدة النخامية يمكن أن تؤدي إلى نقص السكر في الدم.

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