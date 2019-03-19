تناول البرتقال يوميًا يُساعدك على تجنب آلام انتفاخ المعدة

كشّفت مؤسسة الصحة الوطنية، أنّ انتفاخ المعدة من الحالات الشائعة، التي تؤثر على معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، وتسبب الشعور بتورم المعدة والانتفاخ وعدم الراحة بشكل عام، وربما ينتج الألم عند تناول أطعمة معينة أو تناول الكثير من الطعام أو تناوله بشكل سريع، فيما أشارت مؤسسة الصحة، إلى أنه يمكنك تقليل حالة انتفاخ المعدة، عن طريق تناول البرتقال بانتظام.

ويُساعد البرتقال في الحماية من انتفاخ المعدة، لأنه غني بالبوتاسيوم، وفقًا لما أوضحه موقع "Health" الطبي، وكما يُساعد البوتاسيوم على تنظيم كمية الصوديوم في الجسم، ما يقلل من كمية الماء التي يحتفظ بها الجسم، وتحتوي بعض الفاكهة على الألياف مثل الموز، والذي يساعد على تخفيف الإمساك، الذي يعتبر سببًا شائعًا للانتفاخ.

وذكر الموقع الطبي "Rennie": "يُعاني الكثير منا من الشعور بالانتفاخ، وعادة ما تحدث تلك الحالة في عطلة نهاية الأسبوع أو خلال مواسم الأعياد، حيث يتناول المرء كميات أكبر من الطعام والشراب، إلا أن الانتفاخ لا يرتبط دائمًا بالإفراط في تناول الطعام، فربما يُعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ بصورة منتظمة، حتى عندما لا يأكلون الطعام بكميات كبيرة، وربما يكون الانتفاخ غير مريح للغاية، ولكن لحسن الحظ هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تغيير النظام الغذائي، والوصول إلى نمط حياة يساعد في معالجة هذا الشعور غير المريح".

وأضاف موقع ""Health: " تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو والكيوي والبرتقال والفستق، على منع احتباس الماء من خلال تنظيم مستويات الصوديوم في الجسم، وبالتالي تقليل الانتفاخ الناجم عن الملح"، وتبيّن أنك ربما تشعر بمزيد من الانتفاخ أكثر مما كنت عليه إذا بدأت بتناول التفاح بانتظام، حيث يحتوي التفاح على نوع من السكر يُعاني الجسم لكسره، حيث يتم تكسيره من خلال البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة، حيث تستقلب البكتيريا هذه السكريات المعروفة باسم "فركتوز" وتطلق الغاز كمنتج ثانوي.

Advertisements

ويشعر البعض بالانتفاخ عند إصابتهم بحالات طبية معينة، مثل متلازمة القولون العصبي أو الإمساك أو مرض السيلياك، وربما يؤدي ابتلاع الهواء إلى زيادة خطر ألم الانتفاخ، ويمكن ابتلاع مزيد من الهواء من خلال الشرب بالماصة، أو عند التحدث مع وجود الطعام داخل الفم، وتوصي مؤسسة الصحة العامة إلى زيارة الطبيب، في حالة عدم اختفاء أعراض الانتفاخ، فربما يكون السبب شئ أكثر خطورة بما في ذلك سرطان المبيض.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- تناول البرتقال ليًلا يحمي من السمنة ويخفض الوزن

- 10 أطعمة غنية بالبوتاسيوم هو معدن مهم تحتاجه الخلية الحية في الجسم