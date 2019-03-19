شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج الهرموني قد يسبب الاكتئاب لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال الذين يتلقون العلاج المضاد للهرمونات بعد إزالة البروستاتا أكثر عرضة بنسبة 80٪ للاكتئاب من الرجال الذين لا يتلقون هذا العلاج.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، أوضح الباحثون الدنماركيون أنه يجب مراقبة المرضى الذين يتلقون العلاج بهرمون "الأندروجين" لأنه يسبب الاكتئاب بعد الجراحة.

وأشار الباحثون خلال مؤتمر الرابطة الأوروبية لجراحة المسالك البولية في برشلونة، إلى أنهم كانوا لا يعرفون سبب ارتفاع معدلات الانتحار مع المصابين بسرطان البروستاتا.

والآن أظهر مجموعة من الباحثين الدنماركيين أن الرجال الذين يتلقون العلاج المضاد للهرمونات بعد استئصال البروستاتا الجذري لديهم ميل متزايد للاكتئاب.

وقالت الدكتورة "آن صوفي فريبيرج"، كبيرة الباحثين في مستشفى ريجشوسبيتال في كوبنهاجن: "يتم توفير العلاج المضاد للهرمونات للتحكم في منع نمو الخلايا السرطانية".

ووجد الباحثون أن الرجال الذين عولجوا بأدوية مضادة للهرمونات كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار 1.8 مرة من الرجال الذين لم يتلقوا العلاج الإضافي.

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وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة تُظهر مرة أخرى أهمية العلاج الشامل لمرضى سرطان البروستاتا ، وفي هذا العلاج أهمية تضمين متخصصي علم الأورام النفسي وعلم النفس الاجتماعي لرعاية المرضى.

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