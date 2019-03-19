شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوجه 5 نصائح للشباب الذين يعملون في وظيفتين أو أكثر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجَّه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائحَ للشباب الذين يعملون في وظيفتين أو أكثر. وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “للشباب الذين يعملون في وظيفتين فأكثر: – خذ كفايتك من النوم. Advertisements – اجعل أكلك صحياً. – لا تدخن. – لا تكثر من القهوة. – راقب ضغطك وكلسترولك.

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