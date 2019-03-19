60 خبيراً محلياً وأجنبياً في مؤتمر الإمارات الـ13 للصحة النفسية

تستضيف دبي، يوم 21 مارس/آذار الجاري، مؤتمر الإمارات الـ13 للصحة النفسية، تحت شعار " التداخل بين الطب النفسي وعلم النفس والفلسفة".



ويحضر المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، 60 خبيراً محلياً وعالمياً في الصحة النفسية، لبحث أهم النتائج وتطورات البحوث في مجال الطب النفسي بمختلف تخصصاته.

وتنظِّم المؤتمر شعبة الإمارات للصحة النفسية في جمعية الإمارات الطبية، بالتعاون مع الجمعية العالمية للطب النفسي، والاتحاد الآسيوي لجمعيات الطب النفسي، فضلاً عن اتحاد الأطباء النفسيين العرب، والجمعية الأوروبية النفسية، وجمعية الطب النفسي السعودي.

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ويساهم في تنظيم الحدث أيضاً كلّ من جمعية الطب النفسي المصري، وجمعية الطب النفسي الكويتي، والجمعية السودانية لاختصاص الطب النفسي، إلى جانب الجمعية النفسية الإيطالية، ونظيرتها الهندية، والجمعية النفسية العمانية لطب الزهايمر.

ويناقش المؤتمر ما يفوق 40 ورقةً علميةً تتناول أهم وأحدث المواضيع التي تخص المنطقة في الصحة النفسية، مثل اضطراب الطيف الفصامي، اضطراب ثنائي القطب، التدخل المبكر، إضافةً إلى علم الأدوية النفسية للطفل، ورعاية الصحة العقلية.

وتطرح الأوراق العلمية كذلك مواضيعَ مثل تغيير العقل القلقي، دور مضادات الذهان الطويلة عن طريق الحقن في الفصام، والابتكارات الرائدة في علاج الاكتئاب.

ويشهد الحدث جلسة تفاعلية عن الفلسفة والصحة النفسية، وأخرى لِنقاش تعاطي المواد المخدرة وقضايا الصحة العقلية، فضلاً عن ستّ ورش تفاعلية.