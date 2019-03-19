شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. لماذا نشعر بالرغبة فى حكة أجزاء الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحكة ، هي إحساس ينشئ عن تهيج خلايا الجلد أو الخلايا العصبية المرتبطة بالجلد، على الرغم ن الحكة قد تشكل مصدر إزعاج، إلا أنها تعتبر آلية مهمة للحماية الذاتية، مثل الأحاسيس الجلدية الأخرى كاللمس والألم.

الحكة هي أحد الأعراض السائدة للعديد من الأمراض الجلدية وفقا لتقرير موقع " scientificamerican" وتحدث أيضًا في بعض الأمراض التي تصيب الجسم كله، ينشأ الإحساس بحكة الجلد بسبب تحفيز النهايات العصبية الحساسة للحكة، عن طريق وسيط ميكانيكي أو حراري أو كيميائي.

يرتبط تحفيز النهايات العصبية بواسطة أي من هذه العوامل عادة بالتهاب أو جفاف أو أضرار أخرى على الجلد أو الأغشية المخاطية أو الملتحمة في العين.

Advertisements

تنطوي الحكة على تنشيط متغيرات الخلايا العصبية المتخصصة تنطوى على الألياف C، وعندما يتم تحفيزها بشكل سطحي على الجلد تحمل هذه الألياف C إشارات على طول العصب إلى النخاع الشوكي وإلى المخ، حيث تتم معالجتها، مما يولد استجابة منعكسة للخدش أو الاحتكاك.



لماذا نشعر بالحكة

على الرغم من الأبحاث التي إجريت خلال السنوات الأخيرة، لا يوجد حتى الآن علاج واحد فعال مضاد للحكة، ولكن هناك العديد من العوامل الموضعية وعن طريق الفم المتاحة التي قد تخفف من الحكة في بعض الحالات، وتشمل بعض أنواع المستحضرات والكريمات، ومضادات الهستامين ومضادات الأفيونيات والأسبرين والعلاج بالأشعة فوق البنفسجية.