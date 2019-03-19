5 أخطاء يقع فيها الآباء والأمهات عند اختيار اسم الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مارس 2019 04:38 مساءً - كثيراً ما تختارين اسماً لطفلك ثم تندمين، صحيح أن موضة هذه الأيام هي تغيير اسم الطفل لكن هذا الأمر يعتبر مكلفاً ومرهقاً، ولذلك يجب أن تعرفي أنت وزوجك ما هي الأخطاء التي تقعان فيها عند اختيار اسم الطفل، وقد تلجآن لتغييره حين يكبر، أو بناء على طلبه؟

هذه الأخطاء هي:

اختيار اسم للطفل يصلح لبنت وولد مما يوقع الصغير في الحرج، ويقع الخطأ في تدوين جنسه في الأوراق الرسمية.

قد تختارين اسماً لطفلك يختلف بهجائه ولكن كتابته واحدة، فأنت في كل مرة بحاجة لوضع الحركات" همزة، فتحة، ضمة" فوق حروفه لكي ينطق صحيحاً؟

تختارين لطفلك اسماً غير دارج ولا معروف وتكتشفين أنه صعب النطق، أو أن معناه سيئ، فلا تتورطي أنت وزوجك في البحث عن غرابة الأسماء.

Advertisements

قد تختارين لطفلك اسماً مميزاً ولكنه يحمل معنى الغرور والكبرياء، فيتحول طفلك لشخص مغرور حين يكبر بسبب اسمه، ولذلك ابتعدي عن الأسماء التي توحي بهذه الصفات التي تحول طفلك لشخص منبوذ.

قد تختارين لطفلك اسماً بطريقة سرية ولا تشاورين أحداً به ثم تكتشفين أنه يملأ مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك اختاري لطفلك اسماً واستشيري المقربين منك لتتأكدي أنه من الأسماء الجديدة والمميزة ولكي لا تحرقي المفاجأة التي تتوقعينها.