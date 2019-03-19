مشروب الموز والزنجبيل لحرق الدهون

اذ يعتبر المشروب الموز والزنجبيل ذو قدرة على حرق الدهون بشكل فعال، نعرف انه الموز غني بمضادات الأكسدة والألياف التي تعزز الشعور بالشبع، كما يمتاز بقدرته على تقليل تراكم الرواسب الدهنية حول البطن.أما الزنجبيل فيساهم في تعزيز عملية الأيض في الجسم وحرق الدهون الغير متكسرة بفضل مركبات الجينجينرول التي تشكل الطعم الحار في الزنجبيل،الذي يساعد الزنجبيل في خفض الكوليسترول الضار في الجسم.سيدتي سنقدم لك في مقال اليوم طريقة تحضير مشروب الزنجبيل والموز اللذيذ وفوائده الرائعة في حرق الدهون فتابعينا.

الفهرس

فوائد الموز الصحية

الموز غني بعنصر البوتاسيوم المهم في الحفاظ على توازن الجسم من الأملاح لذلك فهو يساعد على تنظيم ضغط الدم والمحافظة على صحة القلب.

الموز غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي للجسم كما أنه يساعد في إنتاج الكولاجين.

يساعد في تقليل خطورة الإصابة بإرتفاع ضغط الدم نظراً لإحتوائه على البوتاسيوم، وكذلك توازن الأملاح والسوائل في الجسم.

الموز لا يسبب السمنة في حالة تناوله بكمية مناسبة يومياً، فيمكن تناول 2 إلى 3 موز في اليوم، فهو يمدنا بالفيتامينات اللازمة للجسم، كما أنه يحتوي على الألياف الهامة أثناء الحمية الغذائية.

ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو الأنيميا بتناول موزة واحدة يومياً على الريق لأنها ترفع نسبة الحديد في جسم الإنسان .

يخلو الموز من الكوليسترول، وفيه دهون بسيطة، ولذلك يمكن تناوله كنوع من أنواع الحلوى دون قلق على الصحة.

يساعد الموز في تحويل الحمض الأميني التريبتوفان إلى النياسين والسيروتونين، كونه يحتوي على فيتامين B6.

يساعد في الإقلاع عن التدخين حيث يحتوي الموز على مستويات عالية من فيتامينات ب، وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم لتسريع التعافي من تأثيرات التراجع الناتجة عن الاقلاع المباشر عن التدخين.

يحتوي الموز على مضادات الأكسدة الهامة في محاربة السرطان.

من الممكن إدخال الموز ضمن نظام التنحيف حيث أنه يساعد على الشعور بالشبع دون إعطاء نسبة عالية من السعرات الحرارية.

يحتوي الموز على كم متوسط من الماغنسيوم الذي يساهم في أيض الكربوهيدرات والدهون والأحماض الأمينية، والحفاظ على صحة العظام.

يحتوي الموز على الماء بنسبة كبيرة، وبالتالي فمن يتناوله يشعر بالشبع دون أن يتناول كمية كبيرة من الطعام.

يحتوي الموز على قدر جيد من الألياف التي تحسن عمليات الهضم وتسد الجوع.

يساهم الموز في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.

يعمل الموز على رفع نسبة السيروتونين الهام في تحسين التقلبات المزاجية.

يحتوي الموز على عناصر تساعد في علاج القرحة.

ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة بتناول الموز يومياً على الريق لأنه يخلص الجسم من السموم والبكتيريا ،و يعالج قرح المعدة ويزيد من كفاءة الجهاز الهضمي ،و يعمل كملين طبيعي لذلك من يتناوله صباحاً كل يوم لا يعاني من الإمساك .

يحتوي الموز على مواد مضادة للأكسدة، وبالتالي ضمان الحفاظ على الجسم من أمراض عديدة وأخطرها السرطان.

يساعد الموز في الحصول على الطاقة، والشعور بحيوية ونشاط في بداية اليوم، سواء للعمل أو الدراسة أو حتى ممارسة الرياضة.

فوائد الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل بشكل عام ذو فوائد عديدة لمختلف الحالات الصحية،

تخفيف التورم

خفض نسبة السكر في الدم

خفض الكولسترول

حماية ضد مرض الزهايمر

منع تخثر الدم.

فوائد الزنجبيل لتخفيف الوزن

أشارت بعض الدراسات الى أن تناول الاشخاص للزنجبيل ساهم في خسارتهم لما يقارب 20% من الدهون بالنسبة لمن لا يتناولونه.

Advertisements

وذلك قد يكون بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تساعد على زيادة الاحساس بامتلاء المعدة وبالتالي زيادة الشبع.

طريقة تحضير مشروب الموز والزنجبيل لحرق الدهون

المكونات

موزة ناضجة

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

كوب من التوت المجمد

نصف كوب من السبانخ

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان

المسحوقة والطازجة

طريقة التحضير