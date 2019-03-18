شكرا لقرائتكم خبر عن زرعت أسنانك وقلقان عليها.. اعرف إزاى تحافظ عليها من الدكتور شادى على حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض المعتقدات الخاطئة التى يتعامل بها من يقوم بزراعة الأسنان أو التركيبات على اعتبار أنها تشبه الأسنان الطبيعية، وبالتالى يتعامل معها وفق هذه النظرية الخاطئة، والتى قد تعرض أسنانه المزرعة للخطر، وللحفاظ على الأسنان المزرعة والتعرف على الطرق الصحيحة للتنظيف،

يؤكد الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، أنه يجب على من يقوم بزراعة الأسنان الالتزام الكامل بكل تعليمات الطبيب.

وأضاف الدكتور شادى على حسين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، "هناك معتقد خطأ لدى قطاع كبير من المرضى أن تنظيف الأسنان تحت الكوبرى أو فوق الزراعة يجرى بنفس طريقة تنظيف الأسنان الطبيعية، وبالتالى يعتمدون على فرشاة الأسنان باعتبارها حل كافى لتنظيف الأسنان"، موضحا أنه يوجد فرشاة معينة لضخ المياه من أجل تنظيف الأسنان المزروعة، وهذه الفرشاة يوجد منها أنواع يمكن استخدامها بشكل شخصى سواء فى العمل وغيره، وهناك أنواع أخرى للبيت.



إنفوجراف يقدم نصيحة طبية لتنظيف الأسنان المزروعة

وقال الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، إن هذه الفرشاة تعمل على ضخ المياه إلى الأسنان المزروعة بشكل معين سواء تحت الكبارى أو الطرابيش الخاصة بالأسنان من أجل تنظيف هذه المنطقة بشكل كامل، والتى تكون معزولة تمامًا ويتراكم بها بواقى الأطعمة والبكتيريا، ما يسبب روائح كريهة والتهابات فى اللثة بشكل مستمر، وبالتالى من المهم الاعتماد على هذه الطريقة فى تنظيف الأسنان المزروعة حتى تختفى ظاهرة الرائحة السيئة مع تركيبات أو زراعة الأسنان.

وأشار الدكتور شادى على حسين مدير مركز "شاينى وايت"، إلى أنه من الضرورى أيضا للحفاظ على الأسنان المزروعة، المتابعة الدورية مع طبيب الأسنان من خلال إجراء فحوصات الأسنان كل 6 أشهر إلى سنة لضمان الأداء الصحى والسليم للزراعات، ومشاركة الطبيب فى أى مشاكل قد يعانى منها المريض حتى يضمن استمرار أداء الزراعة بشكل فعال.

وأوضح الدكتور شادى على حسين، أنه يجب على من قام بزراعة الأسنان، التعامل بحرص مع أسنانه، فلا يجب مضغ أشياء صلبة مثل الثلج والحلويات الصلبة وغيرها من مثل هذه الأطعمة التى قد تسبب أضرار بالغة للأسنان، بالإضافة إلى تجنب التدخين، حيث أن للتبغ أضرار على الأسنان أيضًا، هذا إلى جانب الحفاظ على تنظيف باقى الأسنان الطبيعية بشكل منتظم.

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إنفوجراف يقدم نصائح طبية للحفاظ على سلامة الأسنان المزروعة

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان.. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحد من افضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم 1 على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97%.

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة.

وخدمة الكشف اون لاين متاحة داخل مصر وخارجها للرد سواء عبر الرسائل الإلكترونية أو من خلال الهاتف، وتساعد هذه الخدمة فى دعم السياحة العلاجية للقادمين من خارج مصر، عن طريق أن المريض يتواصل مع المركز وفق الحالة المرضية ويرسل صور من الأشعة بالإضافة إلى التحاليل وفق التواصل مع طبيب الأسنان، وعلى أساسها يتم وضع تشخيص مبدئى للمريض قبل القدوم إلى مصر للعلاج، حتى يكون المريض على دراية بالتكلفة المبدئية ومدة العلاج، ونوع العلاج وبعد فحص إكلينكى وأشعة من جديد التشخيص النهائى والذى لا يختلف عن التشخيص الأدوات المساعدة مثل الأشعة وغيرها.

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