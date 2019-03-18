شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتعمل موجات صوتية على البطن.. اعرف كيف تحضر نفسك لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموجات فوق الصوتية هي تقنية خالية من الإشعاع عالية التردد ، تستخدم لإنشاء صور ومقاطع فيديو للأعضاء والأجزاء من داخل الجسم دون عمل شق بالجلد، أكثر الأنواع شيوعا تلك التى يتم استخدامها لتصوير القلب والأوعية الدموية والكلى والكبد والجنين أثناء الحمل.

ما هى الموجات فوق الصوتية على البطن؟

يتم إجراء الموجات فوق الصوتية على البطن وفقا لتقرير موقع " emedicinehealth" لتقييم الأعضاء الرئيسية مثل المرارة والكلى والكبد والبنكرياس والشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية الأخرى الموجودة داخل البطن.

تشمل الحالات الشائعة التي يمكن إجراء الموجات فوق الصوتية فيها : تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني ، جلطات الدم ، الأعضاء المتضخمة ، السوائل في تجويف البطن ، حصوات المرارة ، انسداد الكلى ، حصوات في الكلى ، سرطان الكبد ، ألم في البطن والأورام.



الموجات فوق الصوتية على البطن

كيفية التحضير لاختبار الموجات فوق الصوتية

سينصحك طبيبك بتجنب تناول أي شيء لمدة 8 إلى 12 ساعة قبل تحديد موعد إجراء الموجات فوق الصوتية، حيث تساعد المعدة الفارغة في منع الطعام غير المهضوم من عرقلة عمل الموجات الصوتية للحصول على صورة واضحة.

ومع ذلك، يمكنك شرب الماء وتناول الأدوية حسب نصيحة الطبيب ،بالإضافة إلى ذلك قد يُطلب تناول وجبة خالية من الدهون فى المساء قبل أن تبدأ الصيام لإجراء الموجات فوق الصوتية في المرارة أو الكبد أو البنكرياس أو الطحال.

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التحضير للموجات فوق الصوتية على البطن

ماذا يحدث أثناء الاختبار

يُطلب منك الطبيب الاستلقاء على طاولة مع كشف بطنك، سيقوم الطبيب بوضع جل على البطن لمنع الاحتكاك من نقل الموجات الصوتية، يرسل محول الطاقة موجات صوتية عالية التردد تنتج صدى صوت عند مرورها على البطن، قد يستغرق الموجات الصوتية ما يقرب من 20-30 دقيقة، لحين الحصول على أفضل النتائج.

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