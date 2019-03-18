الفيتامينات أثناء الحمل تقلل احتمالات إصابة الطفل بالتوحد

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن تناول الفيتامينات أثناء فترة الحمل وخصوصا في الشهر الأول يقلل من إصابة الأطفال بمرض التوحد.

الباحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية أجروا الاختبارات على 240 طفلا ولِدوا بين عامي 2006 و2015 وقبل بلوغهم عامهم الثالث.

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ووجد العلماء أن نحو 96% من الأمهات اللاتي تناولن فيتامينات ما قبل الولادة خلال الشهر الأول من الحمل وهي الفترة الموصى بها، قلت لديهن احتمالات إصابة أطفالهن بالتوحد إلى النصف، في حين تضاعف عدد الأطفال المصابين بالتوحد لدى الأمهات اللواتي لم يحصلن على الفيتامينات المعنية في الشهر الأول من الحمل.

النتائج التي توصل إليها الباحثون هي الأولى التي تظهر أن الحساسية الوراثية لظهور التوحد يمكن تجنبها عن طريق تناول فيتامينات ما قبل الولادة.

فيتامينات ما قبل الولادة هي تلك الفيتامينات والمعادن المُكملة، التي يتم أخذها قبل وأثناء فترة الحمل، وبعد الولادة في أثناء مرحلة الإرضاع، وتحتوي على تركيزات عالية من الفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك، والكالسيوم والحديد.