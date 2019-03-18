شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من ارتفاع الكوليسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب الكوليسترول دوراً حيوياً في الجسم، ولكن على الرغم من ذلك فأن الكثير من الكولسترول السيئ، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.

ما هو الكولسترول؟

الكوليسترول هو مادة دهنية يصنعها الجسم في الكبد وفقا لتقرير موقع " netdoctor"، ولكنه يوجد أيضًا في بعض الأطعمة ، بما في ذلك البيض والجبن واللحوم الدهنية ، والتي تسمى البروتينات الدهنية.

يلعب الكولسترول الجيد دورًا حيويًا في كل خلية من خلايا الجسم ، في حين أن الكثير من الكولسترول السيئ في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.

يمكن أن يكون الكولسترول فى الدم غير الصحى وراثيًا ومع ذلك ، يمكن أن يكون سبب ذلك سوء التغذية وخيارات نمط الحياة ، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة والتدخين وعدم ممارسة الرياضة.



الكولسترول

أعراض ارتفاع الكولسترول في الدم

يمكن أن يكون لديك ارتفاع الكولسترول في الدم دون أي أعراض على الإطلاق ومع ذلك ، تشمل الأعراض المرتبطة:

ألم في الصدر.

النوبة القلبية.

السكتة الدماغية.

ألم أثناء المشي بسبب انسداد الشرايين وتكون غير قادرة على إرسال الدم إلى الساقين.

يمكن قياس كمية الكولسترول فى الدم - HDL و LDL - عن طريق فحص الدم وبشكل عام يجب أن تكون مستويات الكولسترول الكلي 5 مللى/ لتر أو أقل للبالغين الأصحاء، أو 4 مللى/ لتر أو أقل بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر كبير.

انخفاض مستوى الكولسترول الصحى (HDL) قد يؤدى أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

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كيفية السيطرة على مستوى الكولسترول في الدم

أفضل طريقة لإدارة الكولسترول في الجسم هي اتباع نظامك الغذائي، وفيما يلي أفضل الطرق لخفض الكولسترول في الدم:

اتباع نظام غذائي صحي

من خلال تناول بروتينات صحية لتناول الإفطار والدهون المناسبة (مثل الدهون غير المشبعة الأحادية وغير المشبعة) الموجودة في الأطعمة مثل السلمون والأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون.

تقليل كميات السكر

قلل من كمية السكر في نظامك الغذائي والحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة والدهون غير المشبعة.

الابتعاد عن اللحوم المصنعة

تقليل تناول اللحوم المصنعة قد الإمكان واستبدالها بالأسماك الغنية بالأوميجا 3 ، مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل على الأقل مرتين في الأسبوع، حيث تحتوى الأسماك الزيتية على كميات هائلة من دهون أوميجا 3 ، مما يساعد على الحد من الالتهابات ، مما يساعد على الحماية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل.

تناول الكثير من الفاكهة والخضار

تناولي حوالي من 7-10 أجزاء من الفاكهة والخضروات يوميًا، مما يعني أن الجسم يمتص كمية الفيتامينات والمعادن اللازمة للمساعدة على مكافحة امتصاص الكولسترول السيئ، التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة ويساعد على خفض الكولسترول السئ .

الاكثار من الألياف

تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان لتقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، يمكنك الحصول على الألياف من الأطعمة مثل الخبز الكامل والنخالة والشوفان وجلود البطاطا والفواكه والخضروات. يوصى بتناول 30 جرام على الأقل يوميًا.

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