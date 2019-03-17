انت الان تتابع موضوع اشكال التشنجات عند الرضع والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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المخ هو المركز الذي يتحكم في جميع الاستجابات الإرادية وغير الإرادية في الجسم وينظمها . يتكون من خلايا عصبية تتواصل عادة مع بعضها البعض من خلال النشاط الكهربائي . تحدث النوبة التشنجية عندما يتلقى جزء (أجزاء) من الدماغ موجة من الإشارات الكهربائية غير الطبيعية التي تقطع مؤقتًا وظيفة الدماغ الكهربائية الطبيعية .

ما هي الاشكال المختلفة لتشنجات الأطفال

التشنجات الجزئية

هذه تحدث عندما تحدث وظيفة غير طبيعية في الدماغ الكهربائي في منطقة واحدة أو أكثر من جانب واحد من الدماغ . في حوالي ثلث الأطفال الذين يعانون من نوبات جزئية ، قد يتعرض الطفل لهالة قبل حدوث النوبة . الهالة هي شعور غريب ، إما يتكون من تغييرات بصرية ، أو اختلاف في السمع أو تغييرات في حاسة الشم .

التشنجات الجزئية البسيطة

التشنجات عادة ما تستغرق أقل من دقيقة واحدة . قد يظهر للطفل أعراض مختلفة بناءً على منطقة الدماغ المصابة . إذا كانت وظيفة الدماغ الكهربائي غير الطبيعية في الفص القذالي (الجزء الخلفي من الدماغ المسئول عن الرؤية) ، فقد يتم تغيير بصر الطفل . عادة ما تتأثر عضلات الطفل . يقتصر نشاط النوبة على مجموعة العضلات مثل الأصابع أو العضلات الأكبر في الذراعين والساقين . لا يضيع الوعي في هذا النوع من النوبات ، قد يصاب الطفل أيضًا بالتعرق أو الغثيان أو يصبح شاحبًا .

التشنجات الجزئية المعقدة

يحدث هذا النوع من التشنجات عادة في الفص الصدغي للدماغ ، وهي منطقة المخ التي تتحكم في العاطفة ووظيفة الذاكرة . تستمر هذه النوبة عادة ما بين دقيقة إلى دقيقتين . عادة ما يتم فقد الوعي أثناء هذه النوبات ويمكن أن تحدث مجموعة متنوعة من السلوكيات عند الطفل . قد تتراوح هذه السلوكيات بين الإسكات ، وعضد الشفاه ، والركض ، والصراخ ، والبكاء أو الضحك . عندما يستعيد الطفل وعيه ، قد يشكو الطفل من التعب أو النوم بعد النوبة . وهذا ما يسمى فترة ما بعد التشنج .

نوبات الغياب عن الوعي

تعرف هذه التشنجات بحالة متغيرة من الوعي والتحديق . عادة ملا يتحرك الطفل من مكانه أثناء النوبة . قد يتحرك الفم أو الوجه أو قد تغمض العينين . عادة ما لا تستغرق النوبة أكثر من 30 ثانية . عندما تنتهي النوبة ، قد لا يتذكر الطفل ما حدث للتو وقد يواصل أنشطته ، ويتصرف وكأن شيئًا لم يحدث. قد تحدث هذه النوبات عدة مرات في اليوم . يخطئ هذا النوع من النوبات في بعض الأحيان بسبب مشكلة في التعلم أو مشكلة سلوكية . نوبات فقدان الوعي غير شائعة قبل سن 5 سنوات وتحدث في كثير من الأحيان في الفتيات .

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تشنجات الواهن والضعف

هناك فقدان مفاجئ لحركة العضلات وقد يسقط الطفل من وضعية الوقوف أو يسقط رأسه فجأة . أثناء النوبة ، الطفل يرتخي ولا يستجيب لما حوله .

تشنجات تَوَتُّرِيَّةٌ

تتميز هذه النوبة بخمس مراحل تحدث عند الطفل . سيثني الجسم والذراعين والساقين (يتقلص) ويمتد (يُصعد للخارج) وتقلص العضلات واسترخاءها ، تليها فترة ما بعد التشنج . خلال فترة ما بعد الولادة ، قد يكون الطفل نائماً ، ويعاني من مشاكل في الرؤية أو الكلام ، وقد يعاني من صداع أو تعب أو آلام في الجسم .

التشنجات الرمعية

يشير هذا النوع من النوبات إلى حركات سريعة أو الرجيج المفاجئ لمجموعة من العضلات . تميل هذه النوبات إلى التجمعات ، مما يعني أنها قد تحدث عدة مرات في اليوم ، أو لعدة أيام متتالية .

التشنجات الطفولية

يحدث هذا النوع النادر من اضطراب النوبة عند الرضع قبل سن ستة أشهر . هناك نسبة عالية من حدوث هذه النوبة عندما يستيقظ الطفل ، أو عندما يحاول الذهاب إلى النوم . عادة ما يكون لدى الرضيع فترات قصيرة من حركة الرقبة أو الجذع أو الساقين التي تستمر لبضع ثوان . قد يتعرض الرضع لمئات من هذه النوبات في اليوم . هذا يمكن أن يكون مشكلة خطيرة ويمكن أن يكون لها مضاعفات طويلة الأجل .

تشنجات الحمى

يرتبط هذا النوع من النوبات بالحمى . تُرى هذه النوبات بشكل شائع لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 6 سنوات وقد يكون هناك تاريخ عائلي لهذا النوع من النوبات . تسمى نوبات الحمى التي تستمر أقل من 15 دقيقة ، وعادة لا يكون لها آثار عصبية طويلة الأجل . تسمى النوبات التي تدوم أكثر من 15 دقيقة معقدة وقد تحدث تغيرات عصبية طويلة المدى في الطفل .