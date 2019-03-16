الطريقة الصحيحة لتقليب الشاي للحصول على مذاق أفضل

لا يوجد شيء أفضل من كوب شاي حيث الاستمتاع بالمشروب الدافئ المخمر في الكوب المفضل لديك، والذي يمكن أن يصلح كل أنواع المشاكل، ولكن من الواضح أن هناك طريقة تمكننا من جعل مذاق الشاي أفضل، إذ وفقًا لنيل فيليبس، خبير الأتيكيت، فإن معظمنا يرتكب خطأ رئيسًا عند تقليب الشاي.



لا نعرف شيئًا عنك، ولكننا نترك الشاي ليختمر ونضيف له الحليب والسكر ونقلبه بطريقة دائرية لعدة مرات ولكن هذا خطأ، حيث يجب أن نقلب الشاي بطريقة الخطوط المستقيمة من أعلى إلى أسفل، حيث الجزء العلوي من الكأس وليس حوله.



ويشرح فيليبس:" التقليب بهذا الشكل يحتاج من 6 إلى 12 تقليبة بلطف، وإذا ستضيف سكر، سيذوب بطريقة صحيحة، ولكن إذا قلبته بشكل دائري سيتركز السكر في القاع، ولكن الطريقة الصحيحة تسمح لأي شيء بأن يذاب ويختلط بالشاي حتى الحليب."



وشارك نيل أيضًا بعض النصائح الأخرى المتعلقة بتخمير الشاي، حيث يقول: إن الكثير منا يترك أوراق الشاي لفترة طويلة، ولكنه نفسه يترك أوراق الشاي لأربع أو خمس دقائق، مضيفا:" هذا تفضيل شخصي، بعض الناس يتركونه فقط لبضع دقائق."

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