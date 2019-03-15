علاج التهاب الأذن بالأدوية والوصفات الطبيعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث التهاب فى الأذن عندما تؤثر عدوى بكتيرية أو فيروسية على الأذن الوسطى التى تقع خلف طبلة الأذن مباشرة، ويمكن أن تكون عدوى الأذن مؤلمة بسبب الالتهاب وتراكم السوائل في الأذن الوسطى، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تكون مزمنة أو حادة.

وتكون الالتهابات الحادة مؤلمة ولكنها قصيرة المدة، أما التهابات الأذن المزمنة تتكرر عدة مرات وقد تسبب أضرارًا دائمة في الأذن الوسطى والداخلية.



التهاب الاذن

أسباب التهاب الأذن

تحدث عدوى الأذن عندما تتضخم أو تسد أحد أنابيب قناة استاكيوس وفقًا لموقع "emedicinehealth" ما يتسبب في تراكم السوائل في الأذن الوسطى بأحد أنابيب استاكيوس وهي أنابيب صغيرة تمتد من كل أذن مباشرة إلى مؤخرة الحلق.

قد تشمل أسباب انسداد أنبوب استاكيوس:

الحساسية.

نزلات البرد.

التهابات الجيوب الأنفية.

المخاط الزائد.

التدخين.

التغيرات في ضغط الهواء.

وتحدث التهابات الأذن بشكل شائع عند الأطفال الصغار خاصة الذين يتم إطعامهم بزجاجة الرضاعة مقارنة بنظرائهم الذين يرضعون من الثدي.



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أعراض التهاب الأذن

بعض الأعراض الشائعة لعدوى الأذن تشمل:

ألم خفيف أو إزعاج داخل الأذن.

الشعور بالضغط داخل الأذن لا يزال مستمرًا.

صعوبة في البلع عند الأطفال الصغار.

تكوين صديد بالأذن.

فقدان السمع.

علاج التهاب الأذن

قد تساعد بعض الطرق التالية في تخفيف أعراض التهاب الأذن الخفيفة:

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وضع قطعة قماش دافئة على الأذن المصابة.

تناول أدوية الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

استخدام قطرات الأذن.

تناول مزيلات الاحتقان غير الفعالة.

إذا ازدادت الأعراض سوءًا أو لم تتحسن، يجب عليك تحديد موعد مع الطبيب، قد يتم وصف المضادات الحيوية إذا كانت عدوى الأذن مزمنة .

إذا كان لدى طفل دون الثانية من العمر أعراض التهاب الأذن، فمن المرجح أن يعطيه الطبيب المضادات الحيوية أيضًا، ومن المهم إنهاء دورة المضادات الحيوية بأكملها إذا تم وصفها.

قد تكون الجراحة خيارًا آخر إذا لم يتم القضاء على التهاب الأذن بالعلاجات الطبية المعتادة أو إذا كان لديك العديد من التهابات الأذن خلال فترة زمنية قصيرة.



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مضاعفات التهاب الأذن

هذه المضاعفات النادرة ولكنها خطيرة قد تتبع من التهاب الأذن:

فقدان السمع.

تأخر اللغة والكلام عند الأطفال.

التهاب الخشاء (التهاب العظم الخلقي في الجمجمة).

التهاب السحايا (التهاب بكتيري في الأغشية التي تغطي المخ والنخاع الشوكي)

تمزق طبلة الأذن.



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وسائل الحماية من التهاب الأذن

قد تقلل الممارسات التالية من خطر إصابة الأذن:

اغسل يديك كثيرًا.

تجنب المناطق المزدحمة بشكل مفرط.

التخلي عن اللهايات للرضع والأطفال الصغار.

تجنب التدخين السلبي.

الحفاظ على مواعيد التطعيمات .

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