دراسة طبية تنصح البشر بتناول "فضلات أنوفهم" لتعزيز مناعتهم

كشفت مجموعة أبحاث نشرتها تقول الدكتورة ليمون، وهي طبيبة أمراض جلدية معتمدة في المجلس الأمريكي للأمراض الجلدية، أن تعريض الجسم لمجموعة من الجراثيم يمكن أن يساعد في تعزيز دفاعاته الطبيعية، وجعل الناس أكثر مرونة في مواجهة العدوى والحساسية. وقالت ليمون "أخبر الناس، عندما يسقطون الطعام على الأرض، يرجى التقاطه وتناوله".

وتقول الدكتورة، ميغ ليمون، للمؤلف العلمي، مات ريتشل، في كتابه الجديد: "دفاع أنيق: العلم الجديد الاستثنائي للجهاز المناعي"، إنه "على الناس أكل فضلات أنوفهم لتعزيز نظام المناعة لديهم". كما تحذر ليمون من أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يسمح للبكتيريا بأن تتحول لتصبح أكثر فتكا وأكثر صعوبة في العلاج.

وفي مقتطفات من الكتاب نشرت في صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه "يجب ألا تنظف المخاط الصلب من الأنف فقط، بل يجب أن تأكله"، من أجل تحصين الجسم، حيث أصبحت أجهزة المناعة الحديثة حساسة بشكل مفرط للجراثيم التي لم تكن ضارة من قبل.

وتشير ليمون إلى أن العديد من التطورات في مجال النظافة كانت مفيدة للمجتمع وحسنت الصحة وحياة الناس المعاصرين، لكن الجهاز المناعي ما يزال بحاجة إلى التدريب ليكون أفضل في مكافحة العدوى، واختيار فضلات أنفك أو الطعام القذر يمكن أن يكون أفضل وسيلة لتحقيق ذلك.

Advertisements

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- علماء بريطانيون يؤكدون أن الحياة التي تخلو من الجراثيم مسببة للسرطان

- التعرض لأشعة الشمس يحفز الجهاز المناعي ويقي من الأمراض