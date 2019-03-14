4أشياء تتمنى المرأة لو يعرفها الرجل عن العلاقة الحميمة

أكد موقع anaman أنه لا يمكننا إنكار أن للعلاقة الحميمة جزء كبير من الحياة الزوجية، وقد يكون هناك الكثير من الأشياء التي تتمنى المرأة لو يعرفها الرجل عن العلاقة الحميمة، إليكم أعزائي الرجال هذه الأشياء.

1- لا تتهرب من ممارسة الجنس، في الحقيقة أن المرأة عندما تريد ممارسة الجنس، تريده بشدة، والرجل الذي يلبي لها هذه الرغبة تعشقه بشكل أكبر، أما إن أجلت الأمر لوقت آخر، قد لا يكون لذلك نفس التأثر عندما ترغبه المرأة بشدة.

2- تجربة وضعيات جديدة، تتوق المرأة تتوق لتجربة وضعيات جديدة، فبالنسبة لها هذا أشبه بتجربة طبق جديد، أنت لا تعرف ما مذاقه، لكنك متحمس بشدة، وسعيد لتجربة شيء لأول مرة، لذلك حاولوا التجديد.

3- تحدث معها عن الجنس، لا مشكلة في التحدث مع زوجتك عن الجنس، شاركها رأيك بما تفعلانه، وعبر لها عن سعادتك ورضاك أو عدمه، ذلك سيعزز من تفاهمكم حول ممارسةالجنس.

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4- اجعل ممارسة الجنس أكثر رومانسية، حاول عزيزي الرجل أن تخلق جواً من الرومانسية عند ممارسة الجنس مع زوجتك، جرب أن تقبلها بلطف وبكثرة، هذا من شأنه أن يزيد من إشباع رغبة المرأة جنسيا.

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