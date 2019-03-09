مشروب سحري لحرق دهون البطن في اسبوع

النعناع من المكونات الرائعة التي تساعد على حرق دهون الجسم بدون اتباع أنظمة غذائية قاسية، يمكنك استخدام النعناع للتخلص من الدهون المتراكمة عن طريق تناول مشروب النعناع الرائع في الصباح. تقدم مجلة حياتكِ بين يديكِ طريقة تحضير مشروب النعناع للحصول على وزن مثالي في وقت قصير وبدون عناء أنظمة الحمية المختلفة.

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أسباب تراكم الدهون

أثبتت دراسة أمريكية أجرتها خبيرة التغذية الدكتورة مارلين جلينفيل ونشرتها في كتاب “دهون حول الوسط”، بأن زيادة هرمون الكورتيزول المسئول عن إحساسنا بالضغط والتوتر يجعل الجسم يختزن الدهون الموجودة في الأطعمة ولا يقوم بحرقها واستخدامها كطاقة.

كما ثبت أن قلة هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة يؤدي إلي اختزان المواد الكربوهيدراتية أو النشوية، كما يؤثر على عملية تنظيم وتوازن هرموني الاستروجين او البروجيسيترون المسئولان عن تنظيم مواعيد الدورة الشهرية والحمل والإنجاب ومن شأن هذا كله أن يسبب زيادة في الوزن ويجعل طرق الريجيم بلا فائدة.

ثانيا: نصائح هامة:

1ـ اذا مر اكثر من ثلاث ساعات بعد استيقاظك من النوم ولم تتناول أي طعام فإن الجسم سوف يفرز هرمون الكورتيزول الذي يحفز الجسم علي اختزان الدهون وبالتالي يزيد وزن الجسم عند تناول الطعام, لذا احرصي بعد استيقاظك من النوم على تناول وجبة فطور صحية أو اطعمة خفيفة مثل الفواكه أو اللبن.

2ـ تجنبي تناول المشروبات أو الاطعمة التي تحتوي على مادة الكافيين التي تحفز الجسم على إفراز هرمون الكورتيزول.

3ـ الإكثار من تناول الموز والتين والجبن الأبيض والبيض واللبن والبلح في الصباح وخلال اليوم لأنها تحتوي على الحمض الاميني “الريتوفان”, و الذي يحوله الجسم إلى هرمون السيروتونين المسئول عن الشعور بالسعادة.

4ـ تناول كوبين من الحليب منزوع الدسم يوميا (للنساء فقط)، لأن الحليب يعمل على زيادة البكتريا المفيدة داخل الأمعاء وبالتالي يقضي على الانتفاخ واضطرابات الهضم التي يسببها خلل مستويات هرموني الاستروجين والبروجستيرون قبل موعد الدورة الشهرية, وبالتالي يمكنك الاحتفاظ بجسم رشيق.

5ـ كذلك ينصح بتناول أطعمة تحتوي على القمح والأرز والشعير والجزر والبطاطس والتفاح والبرقوق لعمل توازن بين هرموني الاستروجين والبروجستيرون في الجسم, مما يجعل الجسم صحي ويمنع تراكم الهون بمنطقة الخصر.

تعرفي على الأسباب التي تزيد الوزت

1- الغدة الدرقية: تعاني امرأة من كل عشر سيدات في مرحلة ما من عمرها من نقص في عمل الغدة الدرقية، ومن المعروف ان الغدة الدرقية من أهم وظائفها تنظيم حاجة الجسم من الطاقة وبالتالي فإن نقص عملها يؤدي إلى تقلص السعرات الحرارية المحروقة ومن ثم تتكدس الكيلو غرامات في الجسم دون حرقها والاستفادة منها ومن أهم أعراض انخفاض كفاءة الغدة الدرقية هي: الانحطاط وجفاف الجلد وتقصف الشعر وآلام المفاصل وضعف الذاكرة الطويلة إضافة للسمنة، وهذه الأعراض لا تأتي مجتمعة عادة ولا بد من مراجعة الطبيب المختص عند الشعور بأحد الأعراض السابقة للتأكد من كفاءة عمل الغدة الدرقية.

2- الحساسيـة: في علم الحساسية يصنف الوزن الزائد عن تناول بعض الأطعمة التي لا تناسب الجسم فعندما تتناول طعام تعاني من الحساسية منه فان ردة الفعل بين الجهاز المناعي والطعام تؤدي إلى إنتاج الهستامين بواسطة كريات الدم البيضاء ويسبب الهستامين تسرباً للسوائل من الاوردة الدموية والشعيرات الى محيط الخلايا ويبدو احتباس السوائل اشبه بالدهون وما عليك سوى ان تضغط بابهامك بقوة على المفصل بين الابهام والسبابة فان بقي الموضع مضمور لاكثر من ثانية فانت تعاني من احتباس السوائل ومع تناول هذه الاطعمة المسببة للحساسية تزداد هذه السوائل المسببة للحساسية ومن اهم الاطعمة المسببة للحساسية هي: القمح والبيض والموز ومشتقات الحليب وهناك اختبار بسيط يمكن من خلاله التعرف على الاطعمة التي تسبب حساسية لديك وذلك اذا شعرت بالنفخة المزعجة بمجرد تناولك لهذا الطعام فهو مسبب للحساسية وقد يؤدي الى نتائج غير مرغوبة على المدى الطويل .

3- الهرمونات: يقدّر الأطباء ان سيدة من كل عشر سيدات تعاني من مرض تناذر تكييس المبيض وهي إصابة تحمل المبيض على إنتاج هرمونات بنسب غير ملائمة قد تؤدي الى زيادة الوزن ونمو الشعر بالجسم وظهور البثور بالوجه وحتى غياب الدورة الشهرية وتعاني نصف النساء المصابات بهذا المرض من زيادة بالوزن ومن المعروف أن الحمية مع هذا المرض لا تجدي ويتم تشخيص هذا المرض بواسطة تحاليل الدم والأشعة الصوتية وعادة ما تستخدم حبوب منع الحمل التي تؤدي إلى هبوط نشاط المبيضين والمشاكل الهرمونية التابعة لها.

4- الملح: الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم لذا ينصح بالتوقف او على الاقل التقليل قدر المستطاع.

5- الاكتئاب: من المعروف ان الاكتئاب يؤدي الى شهية مفرطة بالأكل والتمتع بالأكل محاولة الهروب من الاكتئاب وما شابهه.

6 نصائح لحرق الدهون

1-ابدئي يومك مع وعاء من الماء الساخن و الليمون، هذا المشروب بسيط وسريع و لا يكلفك شيئًا تقريبا لأنه سوف يساعد جسمك للتخلص من الدهون والسموم المخزنة في اليوم السابق.

2- الصوم فهو واحد من أفضل النصائح لحرق الدهون لأن جسمك سيستخلص الطاقة من مخازن الدهون

3- الركض يعتبر من الاشياء الأكثر فعالية خاصةً عندما يمارس في الصباح قبل وجبة الفطور واجعلي هذه الوجبةمتوازنة وصحية.

4- تجنبي المشروبات الكحولية كما عليك أن تقللي من تناول الصودا.

5- اشربي خلال النهار 1.5 لتر من الماء وأضيفي ملعقة كبيرة من خل عصير التفاح فله خصائص حرق الدهون وهورائعة لتطهير الجسم.

6- حساء حرق الدهون الذي يتكون أساسًا من الخضروات: الملفوف الأخضر، الكرفس ، بصلات كبيرة، الطماطم ، الفلفل الأحمر و 2 أو 3 لترات من الماء، يمكنك تناول هذا الحساء الساخن أو البارد!

الوصفات المنزلية الرائعة للتخلص من دهون البطن وتنحيف الخصر

الماء بالليمون

تناولي كوب من الماء المضاف إليه عصير ليمونة واحدة قبل الإفطار يومياً لتنقية الكبد من السموم وحرق دهون البطن بفاعلية، كما يساعد على تنشيط الإنزيمات وتحسين آداء الجهاز الهضمي. احرصي على عدم تناول أي طعام خلال 30 دقيقة بعد تناول مشروب الليمون. يمكنكِ إضافة 1/2 ملعقة صغيرة منالعسل للتحلية.

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مغلي الزنجبيل

الزنجبيل من المشروبات التي تعمل على حرق الدهون عبر تأثيرها الحراري حيث تعمل على رفع حرارة الجسم. كما يساعد مغلي الزنجبيل على تحسين عملية الهضم، وتنظيم الأيض، وخفض مستوى السكر بالدم، احرصي على تناول 2 كوب من الزنجبيل يومياً للتخلص من دهون البطن.

الثوم

الثوم من الأطعمة المعروفة بقدرتها على إنقاص الوزن حيث تعمل على منع تحول الخلايا الدهنية الغير مكتملة النمو إلى خلايا دهنية مكتملة النمو. تناولي ثلاث فصوص من الثوم يومياً مع كوب من الماء الدافيء دون الحاجة لمضغها على معدة خاوية لمدة أسبوعين وستلاحظين تحسن ملحوظ في الوزن ونقص في محيط الخصر والبطن.

خل التفاح

يعمل خل التفاح على حرق الدهون والسعرات الحرارية وزيادة الشعور بالشبع وكبح الشهية. وبالإضافة إلى حرق دهون البطن يعمل خل التفاح على تنظيم مستوى السكر بالدم.

تناولي كوب من الماء المضاف إليه ملعقة كبيرة من خل التفاح مرتين يومياً كما يمكنكِ إضافته على السلطة.

الشاي الأخضر

اخسري دهون البطن بأمان وكافحي أمراض تقدم العمر والأورام السرطانية مع مغلي الشاي الأخضر والذي يحتوي على مركبات تساعد على تنشيط التمثيل الغذائي وتكسير الخلايا الدهنية. يمكنكِ إضافة 3 وريقات من الريحان الطازج مع قليل من عصير الليمون لمغلي الشاي الأخضر لزيادة فاعليته والحصول على نتائج أفضل.

مشروب النعناع والليمون والزنجبيل

أحضري 6 أكواب من الماء وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من الزنجبيل الأخضر المبشور، شرائح حبة خيار، شرائح ليمونة ونصف كوب من أوراق النعناع. غطي المكونات جيدا واتركيها طيلة ليلة كاملة. تناولي في اليوم التالي كوب كل 4 ساعات مع المواظبة عليه حتى تتخلصي من دهون البطن.

مشروب النعناع والليمون

قومي بغلي كوب من الماء ثم أضيفي إليه حفنة صغيرة من أوراق النعناع اليابس وملعقة من عصير الليمون واتركيه حتى يهدأ. تناولي هذا المشروب مرتين في اليوم صباحا على الريق ومرة أخرى قبل النوم.

مشروب النعناع والخيار والليمون

ضعي في الخلاط الكهربائي ½ كوب من الماء، مع عصير ليمونة كاملة، حبة خيار و6 أوراق النعناع طازجة. تناولي هذا الخليط على الريق بشكل يومي حتى تتخلصي من دهون البطن.

نصائح ذهبية للحفاظ على ثبات وزنك

أولا: لا تضيفي السكر الى العصائر الطبيعية لأنها تزيد من وزنك كثيرا واذا أردتي فيكفي نصف ملعقة فقط.

ثانيا: اوزني نفسك مرة كل أسبوع على نفس الميزان لتتأكدي من ثبات وزنك فلا تهملي نفسك أبدا.

ثالثا: قللي من تناول الدهون واللحوم قدر الامكان واستبدلي اللحم بالسمك المشوي لأنه أفيد ويحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير.

رابعا: لا تخلطي نوعين من البروتين معا مثل اللحم والبيض وتناولي كلا منهما على حدة.

خامسا: تناولي أربع وجبات في اليوم ولا تنتظري حتى تشعري بالجوع القارس لتتناولي وجبتك لأن هذا يؤدي لتناول كميات كبيرة من الطعام.

سادسا: أكثري من شرب الماء لأنه ينقي الجسم من الشوائب والسموم ويساعدك في الحفاظ على ثبات وزنك.

سابعا: أكثري من تناول الخضروات والفاكهه الطازجة وتناولي طبق من السلطة قبل وجبة الغذاء لتقللي من كميات الطعام التي ستتناوليها.