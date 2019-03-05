اسباب كثرة التبول اهمها التهاب المسالك البولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التبول المتكرر يمكن أن يعطل الروتين العادي، ويقطع دورة النوم، ويمكن أن يكون علامة على وجود حالة طبية كامنة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، كثير من الناس يعيشون مع التبول المتكرر، وليس علامة على سلس البول أو التبول اللإرادى.



أسباب كثرة التبول

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يشير التبول المتكرر إلى حالة أكثر خطورة، ويمكن أن يؤدي التعرف المبكر على المشكلة إلى معالجة فعالة في الوقت المناسب ومنع المضاعفات.

حقائق سريعة عن التبول المتكرر:

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول التبول المتكرر:

تكون مشكلة لو أثرت على حياة الشخص

عادةً ما يتم التعامل معها بتكرار بالتمرينات ، ولكن إذا كانت هناك حالة كامنة ، مثل مرض السكري ، فإن هذا سيحتاج إلى الانتباه.

ما هو التبول المتكرر

التبول المتكرر هو عندما يحتاج الشخص إلى استخدام الحمام أكثر من المعتاد.

التبول هو الطريقة التي يتخلص بها الجسم من سوائل النفايات، حيث يحتوي البول على الماء وحامض اليوريك واليوريا والسموم والنفايات التي تمت تصفيتها من داخل الجسم، وتلعب الكلى دورا رئيسيا في هذه العملية.



Frequent urination

ويمكن تعريف تكرار البول بأن الشخص يحتاج للتبول أكثر من 7 مرات في فترة 24 ساعة أثناء شرب حوالي 2 لتر من السوائل.

أسباب كثرة التبول

التبول هو عملية معقدة ، تنطوي على أنظمة الجسم المختلفة، ويمكن لمجموعة من التغييرات أن تجعل الجهاز البولي أكثر نشاطًا.

وتشمل الأسباب القائمة على نمط الحياة شرب الكثير من السوائل ، خاصة إذا كانت تحتوي على الكافيين أو الكحول.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الكلى أو الحالب ، مشاكل المثانة البولية ، أو حالة طبية أخرى ، مثل مرض السكري ، مرض السكري الكاذب ، الحمل ، أو مشاكل البروستات.



اسباب كثرة التبول

تشمل الأسباب الأخرى أو العوامل ذات الصلة ما يلي: