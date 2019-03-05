شكرا لقرائتكم خبر عن علاج خشونة المفاصل وأعراض الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المفاصل أو المفصل متواجد في الركبة والقدمين والكفين واليدين، وهو المسئول عن حمل مثل هذه الأعضاء، وقد تتأثر مفاصل بأي عرض وتزيد من نسبة إصابتها بالخشونة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أعراضها وطرق العلاج المختلفة، وفقا لموقع " specialties".

اسباب خشونة المفاصل

أشار التقرير، إلي أن هناك العديد من الأسباب التي تزيد من نسبة الإصابة بخشونة المفاصل، ومنها الوقوف لفترات زمنية طويلة، وأيضا المشي لفترات طويلة، كما أن السمنة من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالخشونة في المفاصل، ولذا لمن يعاني من زيادة في الوزن الإصابة بالخشونة، وأيضا التقدم في العمر من أهم الأسباب المؤدية لذلك، وأيضا تلعب العوامل الوراثية دورا كبير في زيادة فرص الإصابة بخشونة المفاصل، والقيام بالجلوس بشكل خاطيء أو الوقوف لفترات طويلة، مع أن ممارسة الرياضة لفترات طويلة، وأيضا يرجع الإفراط في تناول اللحوم والبقوليات إلي زيادة نسبة الإصابة بذبك.

أعراض خشونة المفاصل

هناك العديد من الأعراض التي أوضحها التقرير حول خشونة المفاصل، ومنها ألم شديد في مكان المفصل وقد يصل الأمر إلي عدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي أو الحركة بالطريقة الطبيعية، ويصاحب ذلك في بعض الأحيان تورم في المفصل وأصوات غريبة تظهر عند الحركة، وتجميد المفصل وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بالشكل ألائق أو الطبيعي.

علاج خشونة المفاصل

هناك العديد من حيل العلاج الجيدة والتي نصح بها التقرير، والتي تساهم بشكل كبير في التخلص وعلاج خشونة المفاصل، ومن أهمها ممارسة الرياضة الخاصة بتقوية عضلات المفاصل، فهي تحد من الإصابة بالخشونة بها، أيضا تعالج هذا الأمر، كما أنه من ضمن النصائح تجنب الوقوف لفترات طويلة، لأن الوقوف لفترات طويلة يساهم في الإصابة بخشونة المفاصل، ولذا ممارسة الحركة لفترات متباعدة يقلل من ذلك.

كما أشار التقرير، إلي ضرورة أخذ المكملات الغذائية الخاصة بخشونة المفاصل، لأنها تساهم بشكل كبير في تقوية المفاصل وتحد من حدوث أي مضاعفات خاصة بهذا المرض كالأوميجيا 3، وبعض العناصر الأخري، وأخيرا يجب المشي يوميا لأنه يعمل علي تنشيط وتحسين الدورة الدموية في الغضروف والمفاصل، وتقوية صحتهم والحد من حدوث أي مضاعفات.