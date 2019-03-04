انت الان تتابع موضوع علاج القولون العصبي المتهيج والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من متلازمة ( القولون العصبي المتهيج ) ويعد آلم القولون هو واحد من أشد أنواع الآلام الذي يشعر بها الإنسان بسبب الأمعاء والجهاز الهضمي ، ويعرف القولون علمياً بأنه ( الأمعاء الغليظة التي ترتبط بفتحة الشرج في جسم الإنسان ، وكذلك بالأمعاء الدقيقة ) ولذلك فعندما يعاني القولون من أي اضطراب بسبب أطعمة معينة أو ما شبه ذلك ، يؤدي ذلك إلى صعوبة في عملية الهضم ويسبب انتفاخ المعدة ووجود غازات ، وايضاً يتسبب هذا الاضطراب في اختلال في عملية الإخراج ، فقد يصاب الشخص بحالة من الإمساك الشديد ويعقبها بفترة صغيرة حالة من الإسهال ، وخلال هذا الموضوع سوف نتحدث عن أسباب الإصابة بمتلازمة تهيج القولون العصبي ، وايضاً طريقة علاجه .
أسباب حدوث تهيج القولون
هناك عدد من الأسباب غير تناول أطعمة بعينها يكون السبب في الإصابة بتهيج القولون ، وهذه هي ابرز الأسباب :
1- تسرب الجراثيم المضرة إلى الجسم ، وذلك بسبب وجود خلل في جهاز المناعة ، والذي يسمح بدخول الجراثيم على المعدة والامعاء دون القضاء عليها .
2- هناك عدد من الأطعمة محظور تناولها تماماً على مريض القولون حتى يتجنب حدوث ( تهيج القولون ) الذي يتسبب في آلم شديد من الصعب السيطرة عليه .
3- الحالة النفسية هي أحد أهم كلمات السر للإصابة بمتلازمة ( تهيج القولون ) فقد يكون السبب وراء هذه المتلازمة هي التعرض على ضغط عصبي شديد ، أو الشعور بالحزن ، وكذلك حالات الاكتئاب والقلق والضغوطات الحياتية قد تكون واحدة من أهم أسباب الإصابة بتهيج القولون .
4- أن يكون الشخص في الأساس يعاني من خلل في حركة ووظائف القولون ، التي عادة تكون السبب في بقاء الأطعمة لفترة طويلة في الأمعاء الغليظة دون ان يخرجها الجسم ، مما قد يتسبب في الإصابة بالانتفاخ وخروج الغازات من المعدة ، وقد يؤدي تهيج القولون في هذه الحالة إلى شعور الشخص بألم شديد عند عملية الإخراج .
أطعمة عليك الابتعاد عنها تماماً إذا كنت تعاني من تهيج القولون
– السوربيتول وغيرها من المحليات الصناعية.
– المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة أو الصودا.
– بعض الخضروات التي تحتوي على الألياف الطبيعية مثل القرنبيط والبروكلي ، يرجع ذلك إلى أن هذه الخضروات تتسبب في ظهور غازات المعدة .
– احذر أيضاً تناول الفلفل الأحمر أو الأخضر ، وذلك لأنها من الخضروات صعبة الهضم لمن يعانوا من مشكلات القولون ، وقد تسبب ذلك في الشعور بالألم المفرط وغازات المعدة وتشنج البطن .
– الذرة من المكونات عالية الألياف ولكنها أيضاً عالية السكر أيضاً ، فإذا كنت تعاني من تهيج القولون حاول تقليل الذرة في نظامك الغذائي .
– ابتعد تماماً تناول البقوليات مثل ( الفول ، العدس ، الفاصوليا ، اللوبيا ) ، فهي تعد النوع الأخطر من الأطعمة التي تكون سبب رئيسي من أسباب تهيج القولون .
– الأطعمة المصنعة من أخطر الأطعمة التي تؤذي القولون وتسبب الاضطرابات الشديدة به ، ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسب عالية من الدهون المصنعة والزيوت المهدرجة .
كيفية علاج القولون العصبي
علينا ان ننبه في البداية ان لا يوجد علاج نهائي للقولون العصبي أو لتوقف هياجه ، ولكن هناك مجموعة من الأشياء يمكنك القيام به للحد من تخفيف الآلام الناتجة عن هذا التهيج .
1- عند الشعور بألم تهيج القولون ، قوم بتناول الأقراص التي تحتوي على مواد الفوليك اسيد والزنك المقوي للمناعة ، وذلك لتطهير الأمعاء الغليظة من أي فضلات للطعام وتسكين الألم .
2- حبوب زيت السمك ( الأوميجا 3 ) مفيدة لك جداً إذا كنت تعاني من تهيج القولون ، حيث أنها تساعد على تخفيف الآلم من خلال تسهيل عملية هضم الطعام والإخراج بشكل طبيعي .
3- عندما تشعر بظهور ألام بسبب تهيج المعدة ، قم على الفور بتناول المشروبات الساخنة ، مثل ( البابونج ، النعناع ، المرمية ) وكذلك قم بتناول كميات كبيرة من الماء لأنها تسهل عملية الهضم .
4- عدم تناول الأطعمة بكميات كبيرة إذا منت تعاني من تهيج القولون ، فعليك تنظيم عملية تناول الوجبات الغذائية خلال اليوم ، وتقسيم الوجبة الواحدة لتناولها على مرتين لتسهيل هضمها .
أعراض الإصابة بتهيج القولون
1- الشعور بآلام في المعدة .
2- الشعور بانتفاخ في البطن .
3- الشعور بقشعريرة في الجسم .
4- الإصابة بالإسهال .
5- الإصابة بالجفاف .
6- الشعور بارتفاع في درجة حرارة الجسم .
7- الرغبة المستمرة في إخراج البراز .
8- خروج دماء مع البراز .
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر علاج القولون العصبي المتهيج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.