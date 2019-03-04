انت الان تتابع موضوع علاج القولون العصبي المتهيج والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من متلازمة ( القولون العصبي المتهيج ) ويعد آلم القولون هو واحد من أشد أنواع الآلام الذي يشعر بها الإنسان بسبب الأمعاء والجهاز الهضمي ، ويعرف القولون علمياً بأنه ( الأمعاء الغليظة التي ترتبط بفتحة الشرج في جسم الإنسان ، وكذلك بالأمعاء الدقيقة ) ولذلك فعندما يعاني القولون من أي اضطراب بسبب أطعمة معينة أو ما شبه ذلك ، يؤدي ذلك إلى صعوبة في عملية الهضم ويسبب انتفاخ المعدة ووجود غازات ، وايضاً يتسبب هذا الاضطراب في اختلال في عملية الإخراج ، فقد يصاب الشخص بحالة من الإمساك الشديد ويعقبها بفترة صغيرة حالة من الإسهال ، وخلال هذا الموضوع سوف نتحدث عن أسباب الإصابة بمتلازمة تهيج القولون العصبي ، وايضاً طريقة علاجه .

أسباب حدوث تهيج القولون

هناك عدد من الأسباب غير تناول أطعمة بعينها يكون السبب في الإصابة بتهيج القولون ، وهذه هي ابرز الأسباب :

1- تسرب الجراثيم المضرة إلى الجسم ، وذلك بسبب وجود خلل في جهاز المناعة ، والذي يسمح بدخول الجراثيم على المعدة والامعاء دون القضاء عليها .

2- هناك عدد من الأطعمة محظور تناولها تماماً على مريض القولون حتى يتجنب حدوث ( تهيج القولون ) الذي يتسبب في آلم شديد من الصعب السيطرة عليه .

3- الحالة النفسية هي أحد أهم كلمات السر للإصابة بمتلازمة ( تهيج القولون ) فقد يكون السبب وراء هذه المتلازمة هي التعرض على ضغط عصبي شديد ، أو الشعور بالحزن ، وكذلك حالات الاكتئاب والقلق والضغوطات الحياتية قد تكون واحدة من أهم أسباب الإصابة بتهيج القولون .

4- أن يكون الشخص في الأساس يعاني من خلل في حركة ووظائف القولون ، التي عادة تكون السبب في بقاء الأطعمة لفترة طويلة في الأمعاء الغليظة دون ان يخرجها الجسم ، مما قد يتسبب في الإصابة بالانتفاخ وخروج الغازات من المعدة ، وقد يؤدي تهيج القولون في هذه الحالة إلى شعور الشخص بألم شديد عند عملية الإخراج .

أطعمة عليك الابتعاد عنها تماماً إذا كنت تعاني من تهيج القولون

– السوربيتول وغيرها من المحليات الصناعية.

– المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة أو الصودا.

– بعض الخضروات التي تحتوي على الألياف الطبيعية مثل القرنبيط والبروكلي ، يرجع ذلك إلى أن هذه الخضروات تتسبب في ظهور غازات المعدة .

– احذر أيضاً تناول الفلفل الأحمر أو الأخضر ، وذلك لأنها من الخضروات صعبة الهضم لمن يعانوا من مشكلات القولون ، وقد تسبب ذلك في الشعور بالألم المفرط وغازات المعدة وتشنج البطن .

– الذرة من المكونات عالية الألياف ولكنها أيضاً عالية السكر أيضاً ، فإذا كنت تعاني من تهيج القولون حاول تقليل الذرة في نظامك الغذائي .

– ابتعد تماماً تناول البقوليات مثل ( الفول ، العدس ، الفاصوليا ، اللوبيا ) ، فهي تعد النوع الأخطر من الأطعمة التي تكون سبب رئيسي من أسباب تهيج القولون .

– الأطعمة المصنعة من أخطر الأطعمة التي تؤذي القولون وتسبب الاضطرابات الشديدة به ، ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسب عالية من الدهون المصنعة والزيوت المهدرجة .

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كيفية علاج القولون العصبي

علينا ان ننبه في البداية ان لا يوجد علاج نهائي للقولون العصبي أو لتوقف هياجه ، ولكن هناك مجموعة من الأشياء يمكنك القيام به للحد من تخفيف الآلام الناتجة عن هذا التهيج .

1- عند الشعور بألم تهيج القولون ، قوم بتناول الأقراص التي تحتوي على مواد الفوليك اسيد والزنك المقوي للمناعة ، وذلك لتطهير الأمعاء الغليظة من أي فضلات للطعام وتسكين الألم .

2- حبوب زيت السمك ( الأوميجا 3 ) مفيدة لك جداً إذا كنت تعاني من تهيج القولون ، حيث أنها تساعد على تخفيف الآلم من خلال تسهيل عملية هضم الطعام والإخراج بشكل طبيعي .

3- عندما تشعر بظهور ألام بسبب تهيج المعدة ، قم على الفور بتناول المشروبات الساخنة ، مثل ( البابونج ، النعناع ، المرمية ) وكذلك قم بتناول كميات كبيرة من الماء لأنها تسهل عملية الهضم .

4- عدم تناول الأطعمة بكميات كبيرة إذا منت تعاني من تهيج القولون ، فعليك تنظيم عملية تناول الوجبات الغذائية خلال اليوم ، وتقسيم الوجبة الواحدة لتناولها على مرتين لتسهيل هضمها .

أعراض الإصابة بتهيج القولون

1- الشعور بآلام في المعدة .

2- الشعور بانتفاخ في البطن .

3- الشعور بقشعريرة في الجسم .

4- الإصابة بالإسهال .

5- الإصابة بالجفاف .

6- الشعور بارتفاع في درجة حرارة الجسم .

7- الرغبة المستمرة في إخراج البراز .

8- خروج دماء مع البراز .