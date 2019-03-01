شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من ألم أسفل الظهر.. اعرف أيهما الأفضل الكمادات الباردة أو الساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العلاج البارد أو الحرارى قد يعملان على تخفيف ألم أسفل الظهر، لكن كيف يمكنك أن تعرف أيهما أفضل للاستخدام؟ هذا ما نعرفه وفقا لتقرير نشره موقع "spine-health" الفرق بين النوعين.

كمادات الثلج تستخدم خلال 24 ساعة من الإصابة

من الأفضل تطبيق العلاج البارد على أسفل الظهر خلال أول 24 ساعة إلى 72 ساعة بعد إصابة أسفل الظهر، حيث يمكن أن يقلل تطبيق العلاج البارد من الالتهاب والتورم الذى قد يقلل بدوره من الألم، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يقلل أيضا من تلف الأنسجة.

هناك العديد من الخيارات للعلاج البارد، لكن بغض النظر عن الوسيلة الذى تختارها تأكد من اتباع التعليمات الآتية:

لتجنب حرق جلدك بالثلج ضع قطعة قماش بين بشرتك ومصدر البرد الذى تختاره

يتم استخدام العلاج البارد لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة فى كل مرة، ويمكنك تطبيق العلاج البارد 8 إلى 10 مرات فى كل 24 ساعة



متى تستخدما الكمادت الباردة أو الساخنة

متى يتم استخدم الحرارة لتخفيف ألم الظهر

بعد أن ينحسر التورم والالتهاب الأولى، يمكن استخدام العلاج الحرارى لتشجيع عملية الشفاء أسفل ظهرك، لأن استخدام الحرارة فى العلاج يحفز تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، والتى تجلب الأكسجين والعناصر الغذائية إليها للمساعدة فى عملية الشفاء، بالإضافة إلى أن الحرارة يمكن أن تمنع انتقال إشارات الألم إلى العقل وتقلل من صلابة الشرايين.



كمادات ساخنة

هناك نوعان للمعالجة الحرارية: جافة ورطبة، قد تصيب الحرارة الجافة البشرة بالجفاف، لكن يشعر الكثير من الناس أنه من الأسهل تطبيقها، على الرغم من أن العلاج الحرارى قد يكون أكثر صعوبة لبعض الأشخاص، لكنه يمكن أن يساعد فى اختراق الحرارة فى عضلاتك، لكن إذا كنت مصابًا بداء السكر أو جرح مفتوح، أو التهاب الجلد، فمن الأفضل تجنب العلاج الحرارى تمامًا.

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لكن إذا كنت تعانى من آلام أسفل الظهر مزمن، تأكد من تلقى الرعاية من أخصائى طبى مؤهل، لأن الاعتماد على الرعاية الذاتية لفترة طويلة قد يجعل حالة ظهرك أسوأ.



أسفل الظهر

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