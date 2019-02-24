أضرار وفوائد عشبة الوسمة

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عشبة الوسمة عبارة عن عشبة ذات أزهار صغيرة صفراء اللون ، وتنمو عشبة الوسمة في شمال ووسط الصين ، واستخدمها الصينيون القدماء في الطب الشعبي الصيني ، وللوسمة العديد من الأنواع والوسمة معروف أنها تعطي عدة ألوان مثل : اللون الأحمر ، واللون الأسود ، كما أن لها أنواع لا تعطي أي لون ، ويجهل البعض حقيقة أن الوسمة الطبيعية تعطي اللون الأحمر بينما الوسمةالتي يدخل معها بعض المكونات الصناعية تعطي اللون الأسود ، وتستخدم الوسمة السوداء في الرسم على الجسم وفي الوشوم . كما تنتمي عشبة الوشمة لفصيلة النباتات الصليبية ، كما لها بعض الأنواع البرية .
أنواع عشبة الوسمة
-الوسمة البرتغالية .
-الوسمة الرمادية للصباغة .
– الوسمة الكابادوكية ، وموطن هذا النوع الأصلي بلاد اليمن والحجاز .
فوائد عشبة الوسمة
لعشبة الوسمة العديد من الفوائد ومنها :
-تتميز جذور عشبة الوسمة بأن لها خصائص تقلل من الحمى والحرارة ، كما يمكن أن تستخدم أوراقها لنفس الغرض .
-تستخدم عشبة الوسمة للحد من النشاط الفيروسي والقضاء على الفيروسات ، فيمكن استخدامها كمضاد حيوي طبيعي .
-استخدمها الصينيون القدماء في الطب الشعبي الصيني لعلاج الحمى .
– يمكن أن تساعد في حالات تسمم الدم ، وسرطان الدم ، والالتهاب الكبدي ، والتهاب الجيوب الأنفية ، والحلق ، واللوزتين .
– تستخدم لعلاج التهابات المعدة والجهاز الهضمي .
– تساعد في علاج فيروس نقص المناعة البشرية .
يمكن أن تستخدم عجينة أوراقها في بعض الأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية .
الوسمة والطب العربي القديم
استخدمها أطباء العرب قديماً ، فقال عنها ابن البيطار:” هي ورق النيل ، وهي حارة قابضة ، تصبغ الشعر ، كما بها قوة محللة وورق الوسمة إذا فرك باليد سودها كما يفعل قشر جوز الهند “
كما أكد ابن سينا على فوائد عشبة الوسمة ، وذكر أنها يمكن أن تستخدم مع الحناء لتسويد الشعر ، كما أوضح أن البعض يستخدم الحناء للتداوي ثم يتبعها بالصبغ بالوسمة .
فوائد عشبة الوسمة للشعر
-تساعد عشبة الوسمة على منح الشعر اللون الأسود مع الحناء ، وتساعد على التخلص من الشيب بسرعة فائقة .
-تعطي الشعر لمعان ومظهر صحي .
-لا يمكن أن تتسبب بروائح كريهة لفروة الرأس والشعر .
طرق استخدامات الوسمة للشعر
1 – استخدام الوسمة لنمو الشعر
نقوم بغلي 250 مل من زيت الجنجيلي حتى يبدأ بتصاعد الأبخرة ثم يتم إضافة 5 أكواب من مسحوق الحناء وتركها لتغلي لمدة5 دقائق ، ويتم استخدام هذا الخليط على الشعر من 2:3 مرات في الأسبوع ، ويمكن أن يحفظ في الثلاجة لمدة شهر .
2- استخدام الوسمة لوقف تساقط الشعر
يتم غلي مقدار 250 مل من زيت الخردل وإضافة بعض أوراق الحنة وتركها لتغلي ، ويتم استخدام الزيت لتدليك فروة الرأس من 2:3 مرات في الأسبوع .ويمكن استخدامه لمدة شهر من بدأ تحضيره .
3- استخدام الوسمة لترطيب الشعر
يمكن استخدام كوب من الشاي دون تحليته ويتم عمل عجينة بمسحوق الحناء حتى الحصول على قوام سميك ، ثم اضافة 3 ملاعق من عصير الليمون وترك الخليط نصف ساعة ثم إضافة ملعقتين كبيرتين من الحليب الرايب ، ويمكن إضافة زيت جوز الهند ، ويطبق الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة ثم غسلة بالشامبو بالطريقة التقليدية .
4- التخلص من قشر الشعر
نقوم بنقع بذور ميثي في الماء وتركها ليلة كاملة ثم نقوم بطحنها في اليوم التالي ، ويتم اضافة زيت الخردل ، ومسحوق الوسمة ، ونقوم بتطبيق العجينة على فروة الرأس وغسلها بعد نصف ساعة بالشامبو .
أضرار عشبة الوسمة
على الرغم من فوائدها الكثيرة ، وأنها وفرت على الكثيرين استخدام صبغات الشعر الصناعية والتي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة بالشعر ، إلا أنه يجب عدم الإفراط في استخدامها لأكثر من 3 أسابيع خاصة لمن يعاني من حالات الضعف العام .
يمكن أن تتسبب في تقليل نشاط البكتيريا المعوية المفيدة عند استخدامها لفترات طويلة ، مما يتسبب في الإصابة بضعف في عملية هضم الطعام .
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