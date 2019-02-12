القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الثلاثاء 2019.2.12 12:21 مساء بتوقيت أبوظبي 33 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> العين الإخبارية تستطلع أراء ضيوف القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، حول إمكانية تسخير التكنولوجيا لخدمة مستقبل الإنسان الصحي. فيديوهات من نفس الصفحة كيف تغير التكنولوجيا مستقبل الإنسان الصحي؟ كيف سيكون شكل المدن المستقبلية في عام 2050؟ القمة العالمية للحكومات.. استشراف المستقبل لماذا تم اختيار فيروز الدين كأفضل وزير في العالم؟ فيديوهات جديدة

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