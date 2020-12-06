عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. كورونا يضيء شجرة الميلاد في بيت لحم بلا جمهور

الأحد 6 ديسمبر 2020

الخليج 365

أضيئت شجرة عيد الميلاد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في فلسطين، مساء السبت، إيذانا بانطلاق أعياد الميلاد لدى الطوائف المسيحية.



ولكن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فرض مشاركة محدودة وإجراءات استثنائية في مراسم الاحتفال بحيث اقتصرت على عدد محدود من المسؤولين ورجال الدين بعد أن كانت تتم بمشاركة جماهير كبيرة في السنوات الماضية.

ويفرض فيروس كورونا نفسه على موسم الأعياد لهذا العام من خلال انعدام السياحة الأجنبية بشكل كامل وشح السياحة الفلسطينية الداخلية.

وبسبب القيود التي فرضتها السلطة الفلسطينية لمنع انتشار فيروس كورونا فقد تابع الكثير من المواطنين الاحتفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتيه تحدث إلى المحتفلين عبر نظام الفيديو كونفرانس.

وقال إشتية: "اليوم كل شجرة في فلسطين تنتظر بهجة زينتها، والزينة هي سلامتكم والنور هو الأمل والإصرار على غد أجمل يليق بشعبنا العظيم".

وأضاف: "لقد عاش الفلسطيني آلام الماضي، وبشجاعة وتحدي يعيش الحاضر، ويأمل بمستقبل أفضل يسيجه بالصبر والصمود المقاوم نحو الدولة، نحو فلسطين الحرة العامرة الموحدة بأهلها".

وخلت شوارع بيت لحم من السياح الأجانب الذين كانوا يفدون من كل أنحاء العالم في مثل هذا الوقت من العالم للمشاركة بأعياد الميلاد في كنيسة المهد بالمدينة.

وكانت شوارع المدينة خالية تماما حتى من المواطنين المحليين بسبب انتشار الفيروس.

وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان: "في العام الماضي احتفلت هذه الساحة بشجرة الميلاد، باحتفال مهيب، وبحضور مميز، ومشاركة رسمية وشعبية ودولية".

وأضاف: "واليوم ونحن نحتفل بالميلاد، نسعى اليه بأمل وتفاؤل، أردنا أن يكون هذا الاحتفال تقليدا واقعا لا يُمس، لكن بأسلوب جديد لم نعهده في قبل، فلجأنا للتقنية الحديثة، والعالم الافتراضي للاحتفال بإنارة شجرة الميلاد لعل وعسى أن يبقى الأمل والتفاؤل يرفرفان في ربوع فلسطين والعالم".

وكان الاحتفال بدأ بعزف النشيد الوطني الفلسطيني ومن ثم تمت إضاءة شجرة الميلاد في وسط المدينة.