إغلاق مراكز الاقتراع في الكويت وبدء فرز الأصوات لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة

موسكو - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تعدت نسب الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس 60 في المئة.

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وكانت عملية الاقتراع بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي؛ ويتنافس على مقاعد المجلس النيابي 326 مرشحا، وجرى الاقتراع وفق نظام الصوت الواحد.

وتميزت هذه الانتخابات عن السنوات السابقة بالإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة جائحة كورونا، ومن بينها التباعد وارتداء الكمامات وقفازات اليدين.

وشملت الاحترازات الصحية، عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع، وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين ولبس القفازين، قبل الدخول لمركز الاقتراع؛ مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع.

كما تضمنت المحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الناخبين طوال فترة التواجد داخل مركز الاقتراع؛ كما تم تخصيص عيادات طبية في كل مركز حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

الجدير بالذكر، أن 43 نائبا من المجلس المنهي ولايته يتنافسون على مقاعد المجلس الجديد؛ ويبلغ عدد الناخبين 567 ألفا و694 مواطنا ومواطنة. كما تشارك 29 سيدة في السباق الانتخابي؛ وسط توقعات بنسبة تغيير عالية في تركيبة المجلس.