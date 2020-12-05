شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مهم من «آل الشيخ» بشأن التعليم عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ أن التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني سيستمر حتى بعد جائحة كورونا في كل مدرسة، لأنه يمثل رافداً من روافد التعليم ودعم منظومة التعليم.

وأضاف آل الشيخ، خلال لقائه أمس السبت رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب د.أحمد بن محمد العيسى، “نشاهد اليوم إمكانات متميزة واستوديوهات على مستوى عالٍ، وتفاني منسوبي التعليم من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات لدعم هذه العملية التعليمية بجهد كبير وشكراً لهم جميعاً”.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب د.أحمد بن محمد العيسى؛ أنه خلال جائحة كورونا نجحت المملكة في سرعة توفير كافة الاستعدادات لتقديم تعليم عن بُعد متميز يخدم ما يحتاجه الطالب والمعلم في هذه المرحلة، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة –حفظها الله- لجودة وكفاءة التعليم ومؤسساته للارتقاء بمستوى التعليم.

بدوره أشاد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب د.حسام بن عبدالوهاب زمان بما شاهده من أعمال لوزارة التعليم، وقال: “أنا فخور جداً بما رأيته اليوم من إنجاز وطني، وهذه تعتبر قصة نجاح كبيرة وقصة ريادة للمملكة العربية السعودية في مجال توفير التعليم للجميع، وإيصال خدمة التعليم في ظل الجائحة لجميع الطلاب والطالبات في جميع مناطق هذا الوطن الغالي علينا جميعاً”.

وأضاف د. حسام “أنا فخور بما يشهده نظام تعليم المملكة العربية السعودية من تطور تحت إشراف وزارة التعليم، متوقعًا أنّ التعليم عن بُعد سيكون مشروعًا للمستقبل، وسيستمر للاستفادة منه واستثماره في جميع الظروف خلال الجائحة وبعد الجائحة، وهذه نقلة نوعية لرقمنة التعليم على مستوى المملكة.