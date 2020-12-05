فيديو يثير ضجة في تونس.. ماذا قال نائب برلماني عن النساء

© Sputnik . MARIAM GEDIR

وقال النائب عن "ائتلاف الكرامة" محمد العفاس، خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة، "هم يتكلمون عن حرية المرأة، ونحن نعتبرها حرية الوصول إلى المرأة، ما يسمونه حرية نسميه تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة والغرب والشهوات ولدعوات الفسق والفجور، المرأة عندهم سلعة رخيصة مكشوفة لمن هب ودب، وعندنا جوهرة غالية نفيسة محفوظة".

وأضاف: "مكاسب المرأة عندهم الأمهات العازبات، الإنجاب خارج إطار الزواج، الحق في الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.. ونقول لهم، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، الأمهات العازبات هن إما عاهرات أو مغتصبات، الإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا، الإجهاض هو قتل نفس بغير حق، الحرية الجنسية عهر".

وتابع: "دولتهم هي من خلفت المواخير، وتاريخنا شرف على شرف، نماذج المرأة عندهم الزوجة الخائنة، والطالبة اللعوب، والبنت العاقة والشغالة المتحرشة، هم يدافعون عن عمى عن مجلة الأحوال الشخصية ويقولون عنها خطا أحمر، ونحن ندافع عن بصيرة عن أحكام رب العالمين ونعتبرها خطا أحمر. هم أرخصوها والإسلام أكرمها".

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن "عدد من السياسيين التونسيين طالبوا برفع الحصانة عن النائب محمد العفاس بعدما قدم خطابا اعتبره الكثيرون متطرفا، أهان فيه المرأة وانتقد حريتها"، فيما أشارت مصادر برلمانية، إلى أن رؤساء الكتل النيابية يناقشون اتخاذ قرارات تأديبية ضد العفاس بعد خرقه للدستور والنظام الداخلي.

من جانبها، طلبت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، رئيس المجلس راشد الغنوشي باستعجال عقد اجتماع مكتب مجلس استثنائي للتداول في إدانة تصريحات العفاس، معتبرة تصريحات العفاس، فيها مس وإهانة لنساء تونس، مشددة على ضرورة إصدار اعتذار رسمي من البرلمان لجميع نساء تونس.