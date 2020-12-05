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وأشارت المصادر، إلى أنه "من المقرر أن يجري البشير، الفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عليه".
وكان عمر البشير واللواء عبدالله حسن أحمد البشير، يحتجزان في نفس السجن. وشيع جثمان عبدالله البشير إلى مقابر "حلة حمد"، في الخرطوم بحري، دون حضور شقيقه، الذي رفضت السلطات السودانية طلبه لحضور الجنازة.
وبحسب تقارير إعلامية سودانية، فقد توفي اللواء ياسر بشير، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب عمر البشير، أمس الجمعة، في مستشفى علياء العسكري، والتي نُقل إليها من سجن "كوبر" بعد إصابته بفيروس كورونا.
ويُحتجز البشير في سجن "كوبر" في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل 2019 بعد احتجاجات ضخمة، وكان آخر ظهور له في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته رفقة متهمين آخرين في تدبير انقلاب 1989.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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