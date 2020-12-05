جو بايدن: أمريكا لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

علّق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على التبعات المتوقعة على مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة “CNN”: من الصعب معرفة حجم التعقيد.. ولقد أوضحت لأصدقائنا في الناتو وفي اتصالات مع 20 رئيس دولة أن لدينا حكم رئيس واحد في كل مرة؛ لذلك لا يمكنني وضع سياسة، لكني أريد إعادة تسيس علاقات تحالف قوية ووثيقة كانت لدينا في كل أوروبا والمحيط الهادئ”.

وأضاف: “خلاصة القول إننا لا نستطيع السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وانظر إلى أي مدى أضر الرئيس (ترامب) بهذه السياسة، لقد انسحب للحصول على شيء أكثر صرامة وما فعلوه (إيران) أنهم زادوا من قدرتهم على امتلاك مواد نووية”.

وقال: “إنهم (إيران) يقتربون من القدرة على امتلاك مواد كافية لصنع سلاح نووي.. هناك قضايا الصواريخ أعتقد أن كل هذه الأشياء ستكون صعبة للغاية، لكنني أعرف شيئًا واحدًا، وهو أنه لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، ولهذا السبب يجب أن نكون جزءًا من مجموعة أكبر لا تتعامل مع إيران فحسب، بل مع روسيا والصين ومجموعة كاملة من القضايا الأخرى”.