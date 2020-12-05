شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة اليوم السبت.
وتوقّعت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية على أن تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.
كما توقعت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل الجنوبية منها، كما لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 32 درجة مئوية في جازان، وأدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في تبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.