شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الجولة الرابعة من محادثات صياغة الدستور السوري دون نتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم في جنيف الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة دون نتائج، سوى الاتفاق على موعد وبرنامج عمل الجولة الخامسة التي تعقد في 25 يناير القادم .

وقال المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون في مؤتمر صحفي: إن هناك حاجة للإرادة السياسية التوفيقية وبعض التنازلات للمضي قدما في العملية السياسية ، مشيراً إلى أن هذه الجولة شهدت مناقشات مطولة حول المبادئ الوطنية ، مثل الوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية للأراضي السورية ، والهوية الوطنية، وقضية اللاجئين السوريين وحق العودة .

وأوضح أنه رغم وجود أرضية مشتركة في بعض النقاط إلا أن هناك خلافات عميقة عند مناقشة تلك القضايا، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية واس.

وأعرب بيدرسون عن الأسف وخيبة الأمل من عدم تقدم العملية السياسية بالسرعة التي يأملها ويتطلع إليها الشعب السوري لإنهاء معاناته ، وأعاد السبب إلى انعدام الثقة بين الأطراف السورية بعد 10 سنوات من الحرب ، وكذلك انعدام الثقة بين الأطراف الدولية .

الجدير بالذكر أن اللجنة الدستورية المصغرة مكونة من 45 شخصية سورية منتخبة من اللجنة الموسعة، تمثل بالتساوي الهيئة العليا للمفاوضات والنظام والمجتمع المدني .