استمرار تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة بانتخابات النواب

أفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ)، بأن المصريين بالخارج يواصلون اليوم، ملء وطباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للإدلاء بأصواتهم عبر البريد، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان.
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ودعت وزارة الخارجية المصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يومي الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لطبع وملء بطاقة الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2020 للمصريين في الخارج.
وبعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية في الخارج يوم 7 ديسمبر 2020، يكون المصريون في الخارج قد انتهوا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب من خلال التصويت البريدي في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها دول العالم لمواجهة جائحة "كورونا".
وتستكمل الانتخابات على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة تشمل القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
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