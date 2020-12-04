شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يدين قصف مليشيا الحوثى لمجمع إخوان ثابت فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني واستنكر بأشد العبارات الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء اليوم /الخميس/، باستهدافها مجمع إخوان ثابت التجاري جنوب مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، والذي أسفر عن استشهاد ثمانية من عمال المجمع وجرح 13 آخرين. وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن هذه الجريمة النكراء تأتي في ظل رفض مليشيا الحوثي السماح لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك بزيارة المجمع التجاري، رغم وساطة المبعوث الأممي، في تحدي واستهتار غير مسبوق بالمنظمات والقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم.

وطالب الإرياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن وبعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، بموقف واضح وحازم من هذه الجريمة النكراء التي تضاف لمسلسل جرائم ميلشيا الحوثي الإرهابية، واستمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اليمنى يدين قصف مليشيا الحوثى لمجمع إخوان ثابت فى الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.