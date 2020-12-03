شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المطلق يوضح السنة في حد ارتفاع القبر عن الأرض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسليم بشأن حد ارتفاع القبر عن الأرض.

وقال الشيخ المطلق إن السنة في حد الشبر إذا كان شبر أو يزيد قليلا فهذا يجوز، وهذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.