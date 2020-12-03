رغم الخلافات العلنية... نتنياهو وغانتس يجتمعان سرا في مطار بن غوريون

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، أنه رغم الخلافات العلنية بينهما، فإن الاجتماع عقد سرا لمدة 15 دقيقة، ولم يتم الترتيب له مسبقا.

وأفادت بأن الاجتماع السري جاء على هامش استقبالهما لـ 400 مهاجر من يهود الفلاشا في مطار بن غوريون، صباح اليوم، ولم يعرف فيما إذا جرى أي اتفاق بينهما بشأن التوتر السياسي بينهما أم لا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد دعا، في وقت سابق من مساء اليوم، إلى إجراء انتخابات عامة في شهر فبراير/ شباط المقبل، بعد إعلان الكنيست (البرلمان)، أمس الأربعاء، عن موافقته الأولية على مشروع قانون لحل المجلس وإقامة انتخابات مبكرة، وذلك بسبب أزمة سياسية داخلية تتعلق بائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبرز في الساعات الماضية تأييد وزير الدفاع ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لمشروع القانون، وهو ما استهجنه حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو.

ومن جانبه، رفض نتنياهو إجراء انتخابات برلمانية في الوقت الراهن، بدعوى أنه يجب التكاتف والتوحد معا من أجل مواجهة أزمة كورونا.

ويشار إلى أن نتنياهو وغانتس كانا في استقبال وزيرة الهجرة الإسرائيلية، بنينا تامانو شطا، التي وصلت من أديس أبابا، صباح اليوم، ومعها مئات المهاجرين من أبناء يهود الفلاشا.

ومن المقرر استقبال حوالي ألفي مهاجر من إثيوبيا في إسرائيل، من بين حوالي 8 آلاف مهاجر مايزالوا موجودين في إثيوبيا.