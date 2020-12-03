شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 762 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 762 إصابة بفيروس كورونا المستجد منها 527 إصابة جديدة و235 مخالطة.

وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم /الخميس/ - أنه تم تسجيل شفاء 592 مصابًا، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.



كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل 762 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.