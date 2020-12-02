شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.
وتشمل الحالة جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
كما توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
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