عون: لبنان يريد نجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية 

وأكد عون أنه من الممكن تذليل الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض من خلال بحث معمق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار.

بدوره، تمنى رئيس الوفد الأمريكي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه، استمرار عملية التفاوض لما فيه مصلحة الجميع.

واستقبل الرئيس اللبناني، اليوم الأربعاء، رئيس الوفد الأمريكي الوسيط في عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشر والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا، وتناول البحث مسار التفاوض بعد التطورات الأخيرة.

ويتوقع خبراء أن تستغرق مفاوضات ترسيم الحدود أشهراً عدة قد تتعدى الستة، لا سيما وأن إسرائيل لا تعترف سوى بـ 860 كم مربعا من المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات، في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن، وعقدت الجولة الثانية في 28 و29 من الشهر ذاته.