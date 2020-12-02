إعلام: مصر تسعى لاستضافة قمة سلام إسرائيلية فلسطينية بحضور نتنياهو وعباس

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وأضافت المصادر أن "السيسي يهتم باستضافة قمة سلام مشتركة بين الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، التي من شأنها أن تفتتح عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. ومن شأن استئناف المفاوضات أن يعود بالفائدة على مصر ويعيد إلى القاهرة دورها كمحور رئيسي في الشرق الأوسط الذي يؤثر، إلى جانب دول الخليج، وكذلك سيحاول عباس إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الأحداث، بعد أن حوصرت في الزاوية خلال السنوات الأربع للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض".
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